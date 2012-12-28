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Происшествия
Учиться никогда не поздно, но бесполезно иногда
Неделя 48
В районах Дикого и Карьера отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области станет еще прохладнее
Погода в Липецке
В районе Тракторного большое отключение холодной воды
Общество
Читать все
Общество
55
18 минут назад

В районе Тракторного большое отключение холодной воды

Причиной ограничения подачи холодной воды 14 сентября в районе Тракторного станет реконструкция сетей водоснабжения.

Кроме Тракторного без холодной воды останутся жители Коровино и Сырского из-за ремонтных работ на сетях водоснабжения по адресу: улица Полярная, 41, предупредили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат на улицах Краснозаводской, Краснознаменной, Коммунистической, Бачурина, Шаталовой, Молодежной, Кондарева, 6-ой Гвардейской Дивизии, Огнева, Юбилейной, Ибаррури, Жуковского, 3 Сентября, Чехова, Никитина, 30 лет ВЛКСМ, Флерова, Герцена, Ленинградской, Волгоградской, Ильича, Зеленой, Кошевого, в переулке Театральном.

Без холодной воды в этот период также останутся жители частного сектора улиц Чехова, Воронежской, Степной, Гвардейской, Лазо, Седова, Станиславского, Донской, Волгоградской, 2-ой Воронежской, Воронежской, Красина, Студенческой, Тургенева, Декабристов, Бехтеева, Песчаной, Дачной, Профсоюзной, Ильича, Ватутина, Зеленой, Спортивной, Краснодонской, Кошевого, Севастопольской, Матросова, Панфилова, Докучаева, Социалистической, Цимлянской, Партизанской, Новоселов, Лобачевского, Ковалевской, Спартака, Полетаева, Тюленина, Шевцовой, Индустриальной, Зоологической, Буденного, Сенной, Сырской, Смоленской, Речной, Пролетарской (с.Сырское), Садовой, Небесной, Полярной, Калинина (с.Сырское), переулков Ильича, 1-го Театрального, 2-го Театрального, Паркового, Лесного, 2-ого Лесного, Садового, 2-ого Садового, Моторного, 2-ого Моторного, Соснового, Линейного, Черниговского, Хвойного, Боринского, Львовского, Данковского, Витебского, Брянского, Рядового, проезда Ильича.

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
14 сентября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах и зданиях № 1б по улице Гражданской, №№ 1а, 3а по улице Дружбы, №№ 1а, 1у, 2а, 2г, 4а, 6а, 7, 7а, 8а, 9а, 10а, 11, 11а, 12а, 14а, 27б по улице Свердлова, №№ 1, 6 в переулке Уютном, обесточат улицы Добролюбова, Сурикова.
отключение воды
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