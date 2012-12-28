Спектакль театра им. Л.Н.Толстого «Слишком женатый таксист» отменен: ушел из жизни актер Сергей Бельский
Бдительность ельчанина помогла предотвратить хищение двух миллионов рублей и задержать курьера мошенников
Спектакль театра им. Л.Н.Толстого «Слишком женатый таксист» отменен: ушел из жизни актер Сергей Бельский
Бдительность ельчанина помогла предотвратить хищение двух миллионов рублей и задержать курьера мошенников
Происшествия
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сегодня, 12:31
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В Ельце зарезали 37-летнего преподавателя
Поножовщина произошла в Засосенской части города.
«В одном из подъездов дома, носящего название «Голливуд», предварительно, к парню в гости пришли знакомые (парень и девушка), и в ходе бытового конфликта хозяину дома была нанесена серия ударов ножом. Известно, что погибший парень работал преподавателем в техникуме ЖД», — говорится в сообщении елецкого сообщества в ВК.
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