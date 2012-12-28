В Елецком районе расследовали уголовное дело в отношении дальнобойщика за подделку документов

Водитель подделывал документы о состоянии грузовика и о собственном здоровье систематически.

В Елецком районе завершается расследование уголовного дела о подделке документов.Как сообщили в Госавтоинспекции Липецкой области, прошлой осенью во время плановой проверки грузового автомобиля на федеральной трассе М-4 выяснилось, что 39-летний водитель регулярно обманывал инспекторов, предъявляя фальшивые документы о состоянии своего здоровья и технической исправности машины.Материалы были переданы в ОМВД России «Елецкий», где по данному факту возбудили уголовное дело. В ходе следственных действий удалось установить, что нарушения носили не разовый, а систематический характер. Мужчина намеренно использовал подложные бланки при перевозке грузов, внося в них заведомо ложные сведения о прохождении обязательных предрейсовых медицинских осмотров и отметки о контроле технического состояния транспортного средства.