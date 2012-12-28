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Происшествия
Учиться никогда не поздно, но бесполезно иногда
Неделя 48
В Елецком районе расследовали уголовное дело в отношении дальнобойщика за подделку документов
Происшествия
В Липецкой области станет еще прохладнее
Погода в Липецке
В районе Тракторного большое отключение холодной воды
Общество
Читать все
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463
сегодня, 14:16
1

В Елецком районе расследовали уголовное дело в отношении дальнобойщика за подделку документов

Водитель подделывал документы о состоянии грузовика и о собственном здоровье систематически.

В Елецком районе завершается расследование уголовного дела о подделке документов.

Как сообщили в Госавтоинспекции Липецкой области, прошлой осенью во время плановой проверки грузового автомобиля на федеральной трассе М-4 выяснилось, что 39-летний водитель регулярно обманывал инспекторов, предъявляя фальшивые документы о состоянии своего здоровья и технической исправности машины.

Материалы были переданы в ОМВД России «Елецкий», где по данному факту возбудили уголовное дело. В ходе следственных действий удалось установить, что нарушения носили не разовый, а систематический характер. Мужчина намеренно использовал подложные бланки при перевозке грузов, внося в них заведомо ложные сведения о прохождении обязательных предрейсовых медицинских осмотров и отметки о контроле технического состояния транспортного средства.
подделка документов
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Комментарии (1)

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Сначала новые
сокол
59 минут назад
вот бандит то какой
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