Липчанка на обезболивающих выиграла чемпионат России по борьбе

Олеся Безуглова больше не «невезучая».

В весовой категории до 68 кг «бронзу» выиграла другая ученица Яковлева – Елизавета Петлякова, выигравшая две схватки из 3-х.









Петлякова и её тренер



21-летняя воспитанница липецкой СШОР №9 Олеся Безуглова впервые в карьере стала победительницей чемпионата России по вольной борьбе.Триумфа наша землячка добилась в подмосковном Одинцово, одержав 4 победы в весовой категории до 72 кг. Как рассказал GOROD48 первый тренер спортсменки Сергей Яковлев, самую невероятную схватку Олеся провела в полуфинале против Кристины Братчиковой из Краснодарского края.- Соперница выигрывала со счётом – 4:2 за 10 секунд до конца схватки, - рассказывает Яковлев, - Олесе пришлось идти «ва-банк» - проход в ноги, захват. Буквально в последнее мгновение она провела приём, который в борьбе называют «обратным накатом», что принесло ей спасительные 2 балла. Счёт стал – 4:4, но по последнему результативному действию победительницей стала наша землячка.А вот в финале, по словам Яковлева, Безуглова победила «в одну калитку». Счёт схватки с москвичкой Альбиной Русиной – 11:2 в пользу Олеси.Безуглова стала чемпионкой, Русина заняла 2-е место, а 3-е разделили Братчикова и Светлана Бабушкина из Брянска.Тренер новоиспечённой чемпионки вспомнил, что в борцовский зал Олеся пришла в 6-летнем возрасте. Другие тренеры не хотели принимать, но Яковлев разглядел перспективу.- Олесе долго не везло, - считает Сергей Яковлев, - Потенциал – громадный, могла и раньше подняться на российский пьедестал. Вроде неплохо борется, потом – раз и осечка. Могла уступить сопернице, которую обязаны была легко выносить с ковра. Психология – мешало сильное волнение. А теперь чуть повзрослела, успокоилась и результат пришёл. Не помешала длаже травма колена, из-за которой перед главными схватками спортсменка была вынуждена принимать обезболивающие.Претендовали на медали ещё две липчанки – Анастасия Козлова (57 кг) и Алина Рыбкина (65 кг), но обе уступили в «бронзовых» встречах. Рыбиной во встрече за медаль нанесла поражение 3-кратная чемпионка России и победительница первенства мира-2021 среди девушек до 23-х лет Динара Кудаева из Красноярска.Все четыре наших девушки сейчас живут и тренируются в Санкт-Петербурге, а на соревнованиях параллельным зачётом представляли город на Неве и Липецкую область.- При каждом выходе на ковёр объявляли наш регион, а меня упоминали, как первого тренера спортсменок, - гордится лично присутствовавший на соревнованиях Сергей Яковлев, который подготовил ещё немало чемпионов и чемпионок в знаменитом клубе «Богатырь».