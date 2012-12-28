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сегодня, 13:32
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Липчанка на обезболивающих выиграла чемпионат России по борьбе

Олеся Безуглова больше не «невезучая».

21-летняя воспитанница липецкой СШОР №9 Олеся Безуглова впервые в карьере стала победительницей чемпионата России по вольной борьбе.

Триумфа наша землячка добилась в подмосковном Одинцово, одержав 4 победы в весовой категории до 72 кг. Как рассказал GOROD48 первый тренер спортсменки Сергей Яковлев, самую невероятную схватку Олеся провела в полуфинале против Кристины Братчиковой из Краснодарского края.

- Соперница выигрывала со счётом – 4:2 за 10 секунд до конца схватки, - рассказывает Яковлев, - Олесе пришлось идти «ва-банк» - проход в ноги, захват. Буквально в последнее мгновение она провела приём, который в борьбе называют «обратным накатом», что принесло ей спасительные 2 балла. Счёт стал – 4:4, но по последнему результативному действию победительницей стала наша землячка.

А вот в финале, по словам Яковлева, Безуглова победила «в одну калитку». Счёт схватки с москвичкой Альбиной Русиной – 11:2 в пользу Олеси.

Безуглова стала чемпионкой, Русина заняла 2-е место, а 3-е разделили Братчикова и Светлана Бабушкина из Брянска.

Тренер новоиспечённой чемпионки вспомнил, что в борцовский зал Олеся пришла в 6-летнем возрасте. Другие тренеры не хотели принимать, но Яковлев разглядел перспективу.

- Олесе долго не везло, - считает Сергей Яковлев, - Потенциал – громадный, могла и раньше подняться на российский пьедестал. Вроде неплохо борется, потом – раз и осечка. Могла уступить сопернице, которую обязаны была легко выносить с ковра. Психология – мешало сильное волнение. А теперь чуть повзрослела, успокоилась и результат пришёл. Не помешала длаже травма колена, из-за которой перед главными схватками спортсменка была вынуждена принимать обезболивающие.

В весовой категории до 68 кг «бронзу» выиграла другая ученица Яковлева – Елизавета Петлякова, выигравшая две схватки из 3-х.

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Петлякова и её тренер

Претендовали на медали ещё две липчанки – Анастасия Козлова (57 кг) и Алина Рыбкина (65 кг), но обе уступили в «бронзовых» встречах. Рыбиной во встрече за медаль нанесла поражение 3-кратная чемпионка России и победительница первенства мира-2021 среди девушек до 23-х лет Динара Кудаева из Красноярска.

Все четыре наших девушки сейчас живут и тренируются в Санкт-Петербурге, а на соревнованиях параллельным зачётом представляли город на Неве и Липецкую область.

- При каждом выходе на ковёр объявляли наш регион, а меня упоминали, как первого тренера спортсменок, - гордится лично присутствовавший на соревнованиях Сергей Яковлев, который подготовил ещё немало чемпионов и чемпионок в знаменитом клубе «Богатырь».
Вольная борьба
Олеся Безуглова
Елизавета Петлякова. Сергей Яковлев
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Александр
9 минут назад
Допинг?
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строитель
36 минут назад
Молодец,достойных Вам с Вашим Тренером Побед,гордость спортивная нашего города!!!
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ттт
57 минут назад
а это честно по отношению к соперникам? им больно тебе нет, чего бы и не победить.
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аналитик
сегодня, 13:53
Молодец да и только
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