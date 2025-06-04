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19 минут назад
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Юго-Запад Липецка выбирает приоритеты развития

Очередные стратегические сессии собрали жителей четырех районов города: «Победы», «Европейского», 22-го и 26-го микрорайонов. С помощью модераторов — Сергея Евсеева и Михаила Русакова — липчане решали, как сделать свои районы комфортнее.

«Победа» и «Европейский» — за ремонт внутриквартальных проездов, озеленение и детские площадки

«Европейский» и «Победа» одни из самых молодых районов города. У них масса плюсов и ряд недостатков. Обо всем этом и шла речь вчера на стратегической сессии в школе №26.

В прошлом году у жителей «Победы» появилась «своя» дорога — заключительный отрезок магистрали на улице Белана, выходящий на Воронежское шоссе. При этом жители «Победы» предлагают построить проезды на улицы Стаханова и Свиридова. Такое же мнение — у жителей «Европейского»: организовать выезд на магистральную дорогу со второстепенной — от дома № 58 по улице Стаханова.

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На этот год запланировано обустройство пешеходной дорожки к 26-й школе, продолжение благоустройства дворов на Свиридова, 22/1 и 22/2: необходимо смонтировать освещение и добавить зеленых насаждений.

Жители домов на Стаханова, 65 и 67 рассказали о разбитом внутриквартальном проезде и отсутствии пешеходной дорожки. Прозвучало предложение сделать подход к детсаду «Облачный кит». Пешеходная дорожка нужна и жильцам 73-го дома на той же улице.

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Родители учеников 26-й школы предложили заняться озеленением территории учебного заведения и обустройством детской площадки.

Евсеев сообщил, что во время летних каникул школа проведет работы на территории, а осенью там, где можно, добавит деревьев и кустарников.

Подводя итоги сессии, Сергей Евсеев поблагодарил собравшихся и назвал ТОП-3 проблем новых микрорайонов: ремонт дорог и проездов, озеленение, установка детских и спортивных площадок. Вся конкретика сводится в единый список задач, часть которых будет решена уже в этом году.

22-й и 26-й микрорайоны: нужны освещение, детские площадки и ремонт дорог

За последние несколько лет 22-го и 26-го микрорайоны города преобразились: отремонтирована значительная часть внутриквартальных дорог, комплексно благоустроены пять дворов. В этом году должно завершиться благоустройство пешеходного бульвара от улицы Бунина до школы № 20, и будет проложена пешеходная дорожка рядом со школой № 69. В планах — обустройство контейнерных площадок.

— По крупным вопросам мы или уже решили проблемы, или решаем, или они у нас в плане, — сказал жителям районов, собравшимся на стратегическую сессию в 69-й школе, депутат горсовета Михаил Русаков и предложил выбрать приоритеты дальнейшего благоустройства.

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Участники сессии подняли вопрос о заросших травой участках у детского сада № 136 и магазина «Пятерочка».

Русакова спросили о хоккейной коробке на улице Есенина — почему ее не заливают зимой?

— Ее заливали трижды — зимы слишком теплые, все тает — ответил Михаил Русаков. В продолжение темы он напомнил, что у жителей пока очень разные мнения о том, быть ли этой площадке, футбольной, хоккейной или баскетбольной – с соответствующим оснащением и покрытием.

Голосованием участники стратсессии выбрали в качестве ближайших приоритетов освещение, детские площадки и ремонт дорог.

Интересно, что сразу после стратсессии и Русаков, и многие другие ее участники сразу отправились на праздник двора, проходящий неподалеку. Праздник проводил фонд «Милосердие» во дворе на улице Стаханова, 43, 45 и 47.

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Как рассказали липчане, благодаря содействию Русакова этот двор значительно преобразился: высажены цветы и установлен стол для армрестлинга. Теперь здесь собираются люди со всех соседних дворов.

— К Михаилу Юрьевичу мы очень часто обращаемся. Жители его знают в лицо. Михаил Русаков — не депутат, а мечта! — сказала председатель Совета дома на улице Стаханова, 47 Ольга Радостина.

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— Приятно сотрудничать с активными жителями. И площадку сделали, и субботники проводим. Чемпионат по армрестлингу собираемся провести. Просьба только одна — бережно относитесь к нашей с вами площадке. А всем детям — интересного лета и, по возможности, без интернета, — пожелал Михаил Русаков.
стратегическая сессия
наказы избирателей
Сергей Евсеев
Михаил Русаков
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