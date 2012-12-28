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Общество
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39 минут назад
Дома от обанкротившейся УК «Вариант» как пирожки расхватали другие «управляшки»
благодаря тому, что в Липецке наконец-то появился муниципальный тариф, о необходимости которого говорили еще при мэре Иванове.
— У нас заработал муниципальный тариф на текущий ремонт и содержание жилья. Он рассчитан индивидуально под каждое типовое строение, так как нет домов-близнецов хотя бы по территории принадлежащих им земельных участков. При расчете тарифа мы учитывали и степень благоустроенности здания: этажность, наличие в нем лифтов, подвальных и чердачных помещений, насосов и иного внутридомового оборудования. Это позволило сделать экономически привлекательными тарифы на управление, чего не было ранее. Например, для девятиэтажек 91-й серии, которых было много у «Варианта», муниципальный тариф начинается от 25 рублей, а до этого встречались тарифы даже в 16 рублей, что делало содержание домов нерентабельным, — сообщил GOROD48 и.о. председателя департамента ЖКХ мэрии Алексей Жидков.
Итак, свершилось! В Липецке при мэре Романе Ченцове наконец-то появился муниципальный тариф, о необходимости которого говорили еще при мэре Сергее Иванове! В августе 2017-го, например, представители коммунального лобби в горсовете, депутаты-директора «управляшек» требовали от городской администрации разработки муниципального тарифа, который выводил бы содержание домов хотя бы в ноль, не говоря уже об экономической привлекательности. И все эти восемь лет, как оказалось, не такая уж сложная проблема, не находила решения.
Разработка муниципального тарифа наряду с другими мерами, предпринимаемыми Госжилинспекцией и городским управлением ЖКХ, привела к тому, что по состоянию на 4 июня в Липецке без какого-либо способа управления осталось всего… семь многоквартирных домов! Однако уже завтра таких домов может стать больше из-за того, что у того или иного дома закончится оформленный на год договор временного управления с УК, подобранной с помощью профильного департамента мэрии.
Процесс этот живой как любое переливание из пустого в порожнее. Жилищный кодекс РФ предписывает собственникам жилых помещений самостоятельно нести бремя содержания общего имущества дома. Но кому оно надо, это бремя! Повышать для себя тариф, как правило, никто не хочет. Поэтому в Липецке еще полно многоэтажек с тарифом порядка 20 рублей. Также «управляшкам» не интересны дома на отшибе, как, например, это было с пятью кирпичными трехэтажками на улице Ново-Весовой за Сырским Рудником.
— Липчане, к сожалению, отказываются понимать реальную картину, — сетуют в департаменте ЖКХ. — Никакие доводы управляющих организаций на необходимость повышения зарплат дворникам, техничкам, слесарям и постоянный рост цен на всякие их задвижки, битум, запчасти для насосов и даже на лопаты с метелками для горожан не аргумент для увеличения тарифа.
Поэтому УК по истечении договорных, как правило, трехлетних, сроков с собственниками жилых помещений на управление общим имуществом домов сообщают жильцам о прекращении с ними договорных отношений. Кто бы мог подумать: некоторым руководителям «управляшек» дорога репутация! Работать спустя рукава они не хотят, а на как надо у них не хватает средств.
Госжилинспекция вычеркивает такие дома из реестров «управляшек» и они остаются свободными как остров Куба. Жители брошенных управляющими компаниями из-за экономической непривлекательности домов обязаны самостоятельно определиться со способом управления. Так как инертность горожан в этом деле известна, в процесс почти сразу включается городской департамент ЖКХ с его муниципальным тарифом. Не более чем через 10 дней с момента исключения Госжилинспекцией дома из реестра департамент информирует об этом его жильцов и в течение 18 дней выставляет дом на конкурс для подбора ему нового «жениха». Кстати, до завершения этой процедуры старая УК как бы продолжает оставленный дом содержать. Ключевое выражение тут «как бы» — понятно, что все в этом доме делается кое-как.
Если с первого раза департамент ЖКХ не находит охочих на ничейный дом, то он запускает новую процедуру, периодически повышая на 10% от предыдущего тариф на текущий ремонт и содержание жилья. Если желающих управлять такими домами, как правило убитыми предыдущими управленцами, нет, департамент может назначить управляющую организацию самостоятельно сроком на год.
— Мы рады, что количество УК, которые не против временно управлять такими домами, выросло за полгода вдвое — с пяти в 2024 году до десяти в нынешнем. Это компании, которые участвуют в наших конкурсах. Но среди этих десяти есть и две УК, которые берут дома во временное управление добровольно, декларируя это как свою социальную миссию. Это УК «Атмосфера» и УК «Елецкий микрорайон», — сказал Алексей Жидков.
В итоге в прошлом году «временщики» были назначены на 109 «брошенок», а за первые полгода 2025-го — еще на 47 таких домов.
Кстати, о пяти трехэтажках на Ново-Весовой: новая УК забрала их на обслуживание с тарифом в 26 рублей, дороже, чем ушли с молотка девятиэтажки в 16-м микрорайоне. Почему? Потому что на небольших домах нужно выполнять те же работы, что и в многоэтажках, а расходы разбрасывать на малое количество квартир. «Удельные затраты на квадратный метр в малоэтажках сопоставимы или порой больше, чем в высотках» — объясняет и.о. председателя департамента ЖКХ Алексей Жидков.
Порой для сокращения среднего чека на текущий ремонт и содержание жилья жители многоквартирных домов выбирают непосредственный способ управления. Но почти все они заключают договоры с какой-то управляющей компанией на часть необходимых работ, исключая ненужные с их точки зрения, например, на дератизацию подвалов или на промывку теплосетей. Такие дома УК не включают в свои реестры. Сейчас в Липецке по этой схеме обслуживаются порядка 160 домов.
Жители еще порядка 50 домов (это, в частности, двухподъездные двухэтажки на 16 квартир) выбрали чистый непосредственный способ управления. Они самостоятельно находят подрядчиков на нужные им работы, отказавшись от всего, по их мнению, лишнего, в том числе от дворников и техничек. Закон позволяет это делать в домах с количеством квартир меньше 30. Жителям таких домов необходимо лишь два обязательных договора — с газовиками на обслуживание внутридомового оборудования и с какой-либо аварийкой.
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