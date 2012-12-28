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сегодня, 18:40
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День соседей душевно отметили в микрорайонах МЖК и «Победа»

В пятницу вечером сразу в двух районах города, «Победе» и МЖК, прошли День соседей и День защиты детей. Первый официально отмечается 30 мая, второй — 1 июня. А почему бы их не отметить вместе? И отметили, да еще как! Праздники прошли по инициативе местных активистов, при поддержке фонда «Милосердие» и Клуба городского жителя.

Робопес, «Мираж» и Месси

«Победа» — один из самых новых районов Липецка. Местное самоуправление здесь еще не очень развито по понятным причинам – его жители пока не очень хорошо знакомы. Мы стараемся это изменить, создать традиции добрососедства – говорит и.о. директора по экологии и климату НЛМК Сергей Евсеев.

С помощью администрации 26-й школы, благотворительного Фонда «Милосердие», предоставившего аниматоров и подарки, и руководителя ТОС «Свои люди» Дмитрия Глазкова — праздник удался на славу. 

— Кто является самыми дружными соседями? — спросил детей Сергей Евсеев. — Вы! И это классно! Вы живете в прекрасном новом районе с громким названием «Победа»! Вы ходите в современный детский сад и школу. Но чтобы ваша жизнь была еще интереснее, вам нужно крепче дружить друг с другом. И так совпало, что скоро — День защиты детей. Поэтому получайте удовольствие, веселитесь!

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Аниматоры Ксения и Григорий тут же завладели вниманием детей. В программе было полтора десятка конкурсов с подарками для участников и победителей!

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— А кто знает, с чем лучше всего ходить в гости к соседям? — спросила заводная ведущая.

Приз получила девочка, которая сказала, что с пирожками.

В числе выдающихся спортсменов, прославивших страну, наряду с Овечкиным, Валуевым и Яшиным, выкрикнули имена Роналду и Месси.

Конкурсы перемежались выступлениями учеников 26-й школы. Трио мальчишек — Кирилл, Мирослав и Яромир — оказались прекрасными декламаторами. Каждый из них рассказал по басне. А малышка Евгения Агафонова очаровала всех спортивным танцем.

Удивили и взрослые. Активные участники проектов Клуба городского жителя пенсионеры Равиль и Роза Амировы, двигались под медитативную китайскую музыку с деревянными веерами, а потом и восточными мечами. Детям оказалась интересной и группа «Мираж» — бабушки сплясали перед «внучатой» аудиторией.

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— А тот «Мираж», который был в 80-90 годах, имеет к вам отношение? 

— Нет. Те пели, а мы танцуем! — ответили озорные бабушки. 

Близняшек Варю и Злату на детский праздник привели родители, Виктор и Светлана, жители дома №18 по Свиридова. Светлана — старшая по дому. Недавно она с соседями освободились от услуг навязанной застройщиком управляющей компании. «Организовали собрания, собрали все необходимые документы и со второго раза сменили «управляшку». И теперь не нарадуемся изменениям».

— Мы знаем почти всех жильцов нашей многоэтажки, мы крепко сдружились. Сейчас собираем документы на участие в программе «Мой двор», думаем, что нужно исправить в нашем дворе. Нам не повезло с тем, что застройщик оставил наш дом без детской площадки. Поэтому она точно будет в проекте благоустройства нашего двора, как и озеленение и газоны, которых у нас нет совсем, — говорит Виктор.

Вниманием детей тем временем завладел… робопес! Собака-робот от IT-колледжа поднималась на задние лапы, ластилась к детям. Ребята воспринимали механическое чудо как обычную собаку — гладили ее по бокам и за ушами, пытались с ней поговорить.

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— Мы лишь недавно купили квартиру в «Победе» и пока мало знакомы с соседями. И впервые попали на такой праздник, — сказала Юлия Фролова, мама трех девочек. — Это здорово! Спасибо за прекрасные эмоции организаторам детского праздника!

В МЖК победила дружба

МЖК, в отличие от «Победы», застроен уже давно. Поэтому и специфика праздника на Смургиса, 6 тут была несколько иной. Благодаря депутату по 12-му округу, председателю горсовета Евгении Фрай, а также активисткам и председателю совета этого дома Людмиле Кузьминой о празднике знал весь район и люди стали собираться уже за час до начала.
Пришли целыми династиями, с бабушками и дедушками. Некоторые семьи вынесли во двор раскладные стулья и расположились как на пикнике в ожидании хороших эмоций.

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— Семья — это самая большая ценность, это место, где нас любят не за что-то, а вопреки всему! Семья дает нам силы и уверенность, любовь и верность. Это окрыляет, держит нас на плаву. Такие семейные праздники у нас, благодаря нашему депутату, проходят по нескольку раз в год. Они очень нужны для сплочения людей, — считает жительница МЖК Екатерина Нетесова.

По словам Екатерины, жители ее дома достигли взаимопонимания, в том числе, благодаря таким праздникам. Теперь они сообща решают, что во дворе требует благоустройства, в каких муниципальных программах участвовать. Двор стал освещенным, у подъездов залатали ямы, опилены старые деревья, появился новый игровой городок. «У нас тут что-то периодически улучшается благодаря депутату и активным соседям».

— Наша Женя — так мы называем своего депутата. Она помогает нам пройти по алгоритмам решения наших проблем. Всегда научит, всегда подскажет. Если надо — возьмет за руку и приведет к тому, к кому надо для пользы дела, — присоединяется к разговору Людмила Кузьмина.

Тем временем праздник начался. Детей увели в хороводы аниматоры и шоу-группа «Родня». Это трио исполняет народные и современные песни в своей аранжировке. Удивительно, но народное зашло как малышам, так и подросткам! А уж как три певицы (в их числе и студентка колледжа искусств имени Игуменова Екатерина) затянули «Матушку Землю, белую берёзоньку», то в хоровод встали и родители, и старшее поколение.

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— Дорогие, с Днем соседей! Многих из вас я узнала лично за время депутатской работы и знаю, как вы все любите наш район. Школьников — с окончанием учебного года. Мы с вами еще не раз встретимся! — приветствовала собравшихся Евгения Фрай.

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Самым народным конкурсом стало командное перетягивание каната. финалистам пришли сначала дети из ранее проигравших команд, затем в канат вцепились взрослые. Упирались, тянули как могли, но канат был на месте!

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«Победила дружба!» — объявили ведущие конкурса на радость всем.

Потом детям раздали цветные мелки – и все ринулись рисовать на плиточном покрытии двора. Конечно, наблюдать за этим просто так смогли не все: несколько молодых мам тоже взялись рисовать кошек и птичек.

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— Такие праздники очень важны. Смотрите, люди оторвались от своих телефонов и телевизоров, взяли детей в охапку, пришли во двор, увидели тут своих знакомых, соседей, эмоционально прожили этот вечер! — была в восхищении от увиденного одна из жительниц.

Эмоций тут и было и в самом деле через край! Набегавшиеся, довольные, раскрасневшиеся дети даже тогда, когда смолкла музыка, разбились на группы и продолжили игры.

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День ребенка
День семьи
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Комментарии (1)

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Ин
32 минуты назад
Сергей , зачем лезешь в депутаты , оно тебе нано ???
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