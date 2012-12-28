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Происшествия
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сегодня, 09:35
В столкновении четырех автомобилей на Гагарина пострадала женщина
20 мая в дорожных авариях получили травмы четыре человека, в том числе ребенок.
На улице Граничной 28-летний водитель «Тойоты» совершил наезд на 11-летнего велосипедиста. Мальчик доставлен в больницу.
Пострадавший в аварии на въезде в Липецк водитель «МАНа», по данным ГАИ, после оказания медицинской помощи был отпущен.
Напомним, авария произошла на въезде в город с трассы Орел – Тамбов. Грузовик «МАН» столкнулся с «ГАЗоном» дорожной службы и большегрузом «Вольво».
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