В столкновении четырех автомобилей на Гагарина пострадала женщина

20 мая в дорожных авариях получили травмы четыре человека, в том числе ребенок.



Вчера около четырех часов дня на улице Гагарина в Липецке 63-летний водитель «Тойоты» совершил наезд на стоящий автомобили «Субару» с 35-летней женщиной за рулем, «Хендай» под управлением 50-летнего водителя и «Фольксваген» с 44-летним мужчиной за рулем. В аварии, как сообщает Госавтоинспекция, пострадала женщина-водитель, она госпитализирована.На улице Граничной 28-летний водитель «Тойоты» совершил наезд на 11-летнего велосипедиста. Мальчик доставлен в больницу.Пострадавший в аварии на въезде в Липецк водитель «МАНа», по данным ГАИ, после оказания медицинской помощи был отпущен.Напомним, авария произошла на въезде в город с трассы Орел – Тамбов. Грузовик «МАН» столкнулся с «ГАЗоном» дорожной службы и большегрузом «Вольво».