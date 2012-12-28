Спартаковская «мафия» в «Металлурге»

Наша команда разбушевалась: в Обнинске голы посыпались один за другим.

Обнинск знаменит тем, что в 1954 году здесь была запущена первая в мире атомная электростанция, город является центром развития ядерной физики и атомной энергетики. Кто-то может сказать, что команда из наукограда – не самый трудный соперник, но к матче с липчанами подопечные знаменитых братьев Олега и Алексея Морозовых (играли в высшей лиге за камышинский «Текстильщик», «Факел», прим.) подошли, имея беспроигрышную серию из 3-х матчей подряд. Туром ранее они сотворили домашнюю мини-сенсацию, когда отыграли два мяча у крепкого волгоградского «Ротора-2» и свели матч вничью – 2:2.









Морозовы - мечта менеджера легендарного состава "Металлурга" Юрий Шишлова. Три года он звал их в Липецк, но те предпочли "Факел". Главный тренер сейчас Олег (справа)

На 38-й минуте единственный шанс возник у «Кванта». Хавбек Лев Иванушкин умчался от защитников, но пробил «в небеса».









"Квант" был вынужден играть против нашей команды предельно жёстко

Многое изменил выход на замену во втором тайме моторного хавбека Сергея Гайдука. Раз за разом он вскрывал оборону подуставшего противника, и атаки «Металлурга» становились всё опаснее.









Как ни старались хозяева, но выше головы не прыгнули

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Точку в матче поставил набравший форму Антон Рощин, который в центре поля прокинул мяч мимо защитника, воспользовался пространством впереди, добежал и низом поразил дальний угол. А началось всё … с удара от ворот, ассистировали Рощину Гайдук и Никита Кононенко – все трое является воспитанниками Академии московского «Спартака». А с учётом защитника Егора Ананьева погоду в нашей команде делают четверо спартаковцев! Знакомых друг с другом с детства.





«Квант» (Обнинск) — Металлург— 0:3 (0:0)









«Квант»: 27. Дан.Иванов. 26. Драгой (к). 13. Юлдашев. 3. Д.Дёмин. 4. Иванушкин. 21. Зенкевич (9. Щербий, 79). 20. Садовский. 7. С.Захаров (28. Артиков, 73). 23. Бастрыкин (11. Щипачёв, 60). 10. А.Демидов. 8. Е.Шаповалов (30. Чаплыгин, 60).





«Металлург»: 16. А.Кобзев (к). 27. И.Коротких. 76. Ананьев. 67. Р.Ткачук. 28. Кононенко. 17. Глухов (4. Горунков, 79). 91. Кашмин (11. Н.Панов, 79). 15. М.Елизаров (31. Гайдук, 51). 14. Гордиенко (22. Бушуев, 65). 87. Рощин. 13. М.Агеев.





Предупреждение: Драгой, 57.





Судьи Д.Голов (Омск), И.Волков, В.Волобуев (оба — Москва). Инспектор А.Корнеев (Рязань).





Обнинск. Стадион «Труд». 520 зрителей.

Липецкие «сталевары» добились уже третьей победы подряд. В Обнинске «Металлург» потратил целый тайм на то, чтобы расшатать оборону местного «Кванта», а потом голы посыпались, как из рога изобилия, итог – 3:0 в пользу нашей команды.И в первом тайме «Квант» держался, несмотря на уйму моментов у липчан.Обязаны были забивать Вячеслав Гордиенко, Михаил Агеев.… На 32-й минуте после навеса со штрафного Никита Кононенко бил головой в упор, но Данила Иванов, чей рост весьма скромен по вратарским меркам – 178 см, умудрился в последний миг перебросить мяч через перекладину.Свисток на перерыв застал липчан в атаке: Егор Глухов выполнил навес со штрафного и двухметровый защитник Роман Ткачук сумел нанести удар по воротам – вновь на месте оказался Иванов.А на 67-й минуте случилось неизбежное: «Металлург» забил, причём липчане умудрились разыграть комбинацию, которую центрфорвард Михаил Агеев завершил ударом буквально с метра.Ключевой прострел сделал Гайдук, который потом благоразумно ушёл за линию ворот, чтобы не оказаться в офсайде, Дмитрий Бушуев не дал мячу покинуть поле и переадресовал Агееву.… Для нападающего, который зимой перешёл к нам из выступающего в первой лиге «Ротора», этот гол стал первым за нашу команду. До этого Агеев в двух играх подряд отличался голевыми передачами.Второй мяч забил Егор Глухов со штрафного – словно по пословице «Не ставьте кавалериста в ворота». Пущенный им мяч прошил руки вратарю и прошёл у того между ног. Правда, сам Глухов после игры объяснил GOROD48, что главной стала не ошибка вратаря, а работа хавбека в тренажёрном зале и его «пушечный» удар.Отметим, что в Обнинске липчане выступали без дисквалифицированного за перебор жёлтых карточек Дмитрия Пахомова, капитанскую повязку вместо которого надел вратарь Александр Кобзев, а позицию в опорной зоне закрыл Егор Глухов. Не было и получившего небольшую травму на тренировке центрального защитника Кирилла Донцова.Последствия неудачного старта нашей команды пока не до конца преодолены. У «Металлурга» 4 победы и 4 поражения, что пока хватает только для 8-го места в таблице. Но движение вверх начато и продолжено: пара туров в таком же стиле и мы будем наверху. Следующий матч пройдёт в Липецке в субботу, 24 мая в 17:00. Соперник – «Орёл», занимающий предпоследнюю строчку.0:1 — Агеев, 67. 0:2 — Глухов, 71. 0:3 — Рощин, 76.