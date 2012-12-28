Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Газовики обрезали трубу к особняку за долг почти в полмиллиона
Общество
На въезде в Липецк серьёзное ДТП с участием дорожных рабочих
Происшествия
Сегодня в Липецке: плейбек-театр и знаменитое липецкое кумовство в цифрах
Общество
В ДТП с участием грузовиков на тамбовской трассе есть пострадавший
Происшествия
ДТП из трёх машин и грузовик на обочине вызвали пробку утром у Новой Жизни
Происшествия
В Липецкой области появилось «Министерство заботы и благополучия»
Общество
Липецкая вечЁрка: труп в подполе, жесткое воспитание и осенние грибы в мае
Общество
В отношении многодетной матери из посёлка Агроном возбуждено уголовное дело об истязании
Происшествия
В Липецке с 11 мая ищут 53-летнего Евгения Ерёмина
Происшествия
В Матырском выключили воду совсем
Общество
Читать все
Прорвало канализацию: чтобы не воняло, в многоэтажке держат подъезд открытым
Общество
Выкинувшей собаку с четвёртого этажа женщине назначили принудительное лечение
Происшествия
Вода возвращается в Матырский
Общество
В Грязях 44-летняя женщина продала чужие контейнеры
Происшествия
Депутаты освободили от арендной платы за помещение «Комитет солдатских матерей»
Общество
Спартаковская «мафия» в «Металлурге»
Спорт
Ельчанин отсудил за упавшее на машину дерево больше 240 000 рублей
Происшествия
В эту субботу — сухой закон
Общество
«Согнулся в три погибели и на коленки упал – позорище просто»
Спорт
Свидетель убийства самогонщицы должен выплатить собутыльнику 160 000 рублей
Происшествия
Читать все
Спорт
136
51 минуту назад
1

Спартаковская «мафия» в «Металлурге»

Наша команда разбушевалась: в Обнинске голы посыпались один за другим.

Липецкие «сталевары» добились уже третьей победы подряд. В Обнинске «Металлург» потратил целый тайм на то, чтобы расшатать оборону местного «Кванта», а потом голы посыпались, как из рога изобилия, итог – 3:0 в пользу нашей команды.

Обнинск знаменит тем, что в 1954 году здесь была запущена первая в мире атомная электростанция, город является центром развития ядерной физики и атомной энергетики. Кто-то может сказать, что команда из наукограда – не самый трудный соперник, но к матче с липчанами подопечные знаменитых братьев Олега и Алексея Морозовых (играли в высшей лиге за камышинский «Текстильщик», «Факел», прим.) подошли, имея беспроигрышную серию из 3-х матчей подряд. Туром ранее они сотворили домашнюю мини-сенсацию, когда отыграли два мяча у крепкого волгоградского «Ротора-2» и свели матч вничью – 2:2.

NxQ5Kk5RMrc.jpg

Морозовы - мечта менеджера легендарного состава "Металлурга" Юрий Шишлова. Три года он звал их в Липецк, но те предпочли "Факел". Главный тренер сейчас Олег (справа)

И в первом тайме «Квант» держался, несмотря на уйму моментов у липчан.

Обязаны были забивать Вячеслав Гордиенко, Михаил Агеев.… На 32-й минуте после навеса со штрафного Никита Кононенко бил головой в упор, но Данила Иванов, чей рост весьма скромен по вратарским меркам – 178 см, умудрился в последний миг перебросить мяч через перекладину.

На 38-й минуте единственный шанс возник у «Кванта». Хавбек Лев Иванушкин умчался от защитников, но пробил «в небеса».

cAgItL6TIAw.jpg

"Квант" был вынужден играть против нашей команды предельно жёстко

Свисток на перерыв застал липчан в атаке: Егор Глухов выполнил навес со штрафного и двухметровый защитник Роман Ткачук сумел нанести удар по воротам – вновь на месте оказался Иванов.

Многое изменил выход на замену во втором тайме моторного хавбека Сергея Гайдука. Раз за разом он вскрывал оборону подуставшего противника, и атаки «Металлурга» становились всё опаснее.

FEmIAhXGD7s.jpg

Как ни старались хозяева, но выше головы не прыгнули

А на 67-й минуте случилось неизбежное: «Металлург» забил, причём липчане умудрились разыграть комбинацию, которую центрфорвард Михаил Агеев завершил ударом буквально с метра.

Ключевой прострел сделал Гайдук, который потом благоразумно ушёл за линию ворот, чтобы не оказаться в офсайде, Дмитрий Бушуев не дал мячу покинуть поле и переадресовал Агееву.… Для нападающего, который зимой перешёл к нам из выступающего в первой лиге «Ротора», этот гол стал первым за нашу команду. До этого Агеев в двух играх подряд отличался голевыми передачами.



Второй мяч забил Егор Глухов со штрафного – словно по пословице «Не ставьте кавалериста в ворота». Пущенный им мяч прошил руки вратарю и прошёл у того между ног. Правда, сам Глухов после игры объяснил GOROD48, что главной стала не ошибка вратаря, а работа хавбека в тренажёрном зале и его «пушечный» удар.



Точку в матче поставил набравший форму Антон Рощин, который в центре поля прокинул мяч мимо защитника, воспользовался пространством впереди, добежал и низом поразил дальний угол. А началось всё … с удара от ворот, ассистировали Рощину Гайдук и Никита Кононенко – все трое является воспитанниками Академии московского «Спартака». А с учётом защитника Егора Ананьева погоду в нашей команде делают четверо спартаковцев! Знакомых друг с другом с детства.


Отметим, что в Обнинске липчане выступали без дисквалифицированного за перебор жёлтых карточек Дмитрия Пахомова, капитанскую повязку вместо которого надел вратарь Александр Кобзев, а позицию в опорной зоне закрыл Егор Глухов. Не было и получившего небольшую травму на тренировке центрального защитника Кирилла Донцова.

Последствия неудачного старта нашей команды пока не до конца преодолены. У «Металлурга» 4 победы и 4 поражения, что пока хватает только для 8-го места в таблице. Но движение вверх начато и продолжено: пара туров в таком же стиле и мы будем наверху. Следующий матч пройдёт в Липецке в субботу, 24 мая в 17:00. Соперник – «Орёл», занимающий предпоследнюю строчку.

«Квант» (Обнинск) — Металлург— 0:3 (0:0)

Голы: 0:1 — Агеев, 67. 0:2 — Глухов, 71. 0:3 — Рощин, 76.
«Квант»: 27. Дан.Иванов. 26. Драгой (к). 13. Юлдашев. 3. Д.Дёмин. 4. Иванушкин. 21. Зенкевич (9. Щербий, 79). 20. Садовский. 7. С.Захаров (28. Артиков, 73). 23. Бастрыкин (11. Щипачёв, 60). 10. А.Демидов. 8. Е.Шаповалов (30. Чаплыгин, 60).

«Металлург»: 16. А.Кобзев (к). 27. И.Коротких. 76. Ананьев. 67. Р.Ткачук. 28. Кононенко. 17. Глухов (4. Горунков, 79). 91. Кашмин (11. Н.Панов, 79). 15. М.Елизаров (31. Гайдук, 51). 14. Гордиенко (22. Бушуев, 65). 87. Рощин. 13. М.Агеев.

Предупреждение: Драгой, 57.

Судьи Д.Голов (Омск), И.Волков, В.Волобуев (оба — Москва). Инспектор А.Корнеев (Рязань).

Обнинск. Стадион «Труд». 520 зрителей.
Футбол
«Металлург»
0
0
0
0
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Саня
23 минуты назад
Людей то не смешите , разбушевались они.
Ответить
Рекомендуем
Неделя 48
Нет в мире худших развлечений чем жесть домашних обучений
Общество
Российский картофель дороже заморских апельсинов
Общество
На Пасху к липецким кладбищам можно будет приехать на автобусах
Общество
РЖД считает, что безопасный переход через железную дорогу у 3-го хлебозавода должна сделать мэрия Липецка
Происшествия
521 885 рублей отправил школьник мошенникам после звонка о переустановке электронного дневника
Общество
Статистика: треть платных услуг липчан — услуги ЖКХ
Общество
Евгений Боровских стал исполняющим обязанности бизнес-омбудсмена
Экономика
Цены на бензин возобновили рост
Происшествия
У избитого подростками на улице Адмирала Макарова 62-летнего мужчины сломаны пальцы
Общество
Липчане жалуются на заброшенный детский сад: территория превратилась в помойку
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить