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3005
вчера, 19:37
8

Пропавшая в Данкове девочка найдена

Полиция проведёт проверку по факту её ухода из дома.

Пропавшая в Данкове 18 мая девочка найдена. С ней все в порядке, сообщает ЛООО «Поиск пропавших детей».

Напомним, 12-леттняя школьница ушла утром из дома и перестала давать о себе знать.

В УМВД РФ по Липецкой области сообщили, что будут изучать обстоятельства и причины ухода школьницы из дома.

пропавшие без вести
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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
О
вчера, 23:11
Чем только думают эти подростки. Розыск - это уже клеймо...
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Эксперт
вчера, 22:14
Если с ней всё в порядке то почему не указали причину ее пропажи, странные дела творятся слов просто нет.
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Ну
вчера, 21:23
Половое созревание дело такое...
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Новость
вчера, 21:01
Хорошая. Надеюсь и дрына хорошего получила от отца, дабы больше фигнёй не страдать и проблем родителям не создавать
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Мама
вчера, 20:55
Рада, что с девочкой всё хорошо и она уже дома. Но хочется обратить внимание на эти регулярные побеги из дома подростков... Не безвыходных ситуаций по решению проблем семейных, сердечных, бытовых!!! Убегая из дома, от себя не убежишь!! Сейчас в голове вашей каша, но став родителями, вы поймёте все чувства, что испытывают ваши родные, когда таким образом вы испытываете их... Оставайтесь людьми прежде всего!!
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МАЛИНА ШИП
вчера, 20:28
Спасибо тебе, Господи, что девочка жива!
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Катерина
вчера, 20:11
Спасибо, что написали. Рада.
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Липчанка
вчера, 19:51
Слава Богу,жива!
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