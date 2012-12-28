«Периодически теряет разум после ухода мужа» — в сети появилось жёсткое и скандальное видео
«Периодически теряет разум после ухода мужа» — в сети появилось жёсткое и скандальное видео
Происшествия
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вчера, 19:37
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Пропавшая в Данкове девочка найдена
Полиция проведёт проверку по факту её ухода из дома.
Напомним, 12-леттняя школьница ушла утром из дома и перестала давать о себе знать.
В УМВД РФ по Липецкой области сообщили, что будут изучать обстоятельства и причины ухода школьницы из дома.
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