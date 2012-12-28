Пропавшая в Данкове девочка найдена

Полиция проведёт проверку по факту её ухода из дома.

Напомним, 12-леттняя школьница ушла утром из дома и перестала давать о себе знать.







В УМВД РФ по Липецкой области сообщили, что будут изучать обстоятельства и причины ухода школьницы из дома.







Пропавшая в Данкове 18 мая девочка найдена. С ней все в порядке, сообщает ЛООО «Поиск пропавших детей».