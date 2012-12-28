Липецкая вечЁрка: новые платные парковки, потоп в центре города и сколько тратят на чиновников

Сегодня, 15 мая, стали известны улицы, на которых появится очередная порция платных парковочных пространств, затопило площадь Революции, и на публичных слушаниях рассказали, во сколько налогоплательщикам обходятся чиновники.