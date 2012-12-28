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45 минут назад

Липецкая вечЁрка: новые платные парковки, потоп в центре города и сколько тратят на чиновников

Сегодня, 15 мая, стали известны улицы, на которых появится очередная порция платных парковочных пространств, затопило площадь Революции, и на публичных слушаниях рассказали, во сколько налогоплательщикам обходятся чиновники.

Платных парковок в Липецке скоро станет больше. Как только закончат ремонт дорог они появятся на улицах: Советской, Первомайской, Горького, Неделина. Дополнительно планируется 1 400 новых платных мест.

Напомним, платные парковки появились в городе год назад на площадях Ленина-Соборная и Плеханова, улицах Зегеля, Желябова, Интернациональная, Ленина, Плеханова, Пролетарская, Сапёрная и Угловая. За это время липчане заплатили за парковку 9,3 млн рублей и 11 млн штрафов (начислено 15,3 млн). При этом во дворах было установлено всего 14 шлагбаумов. Мэрия почти полностью оплачивает затраты, но жители должны договоритсья и оформить все документы.   

Председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Павел Стежин назвал проект с платными парковками состоявшимся. А комментаторы GOROD48 были очень недовольны.

«Совсем народ уже придушили, скоро за воздух платить будем», — написал ***00***.

«Каким образом разгрузили центр города? Как парковались так и паркуемся, только платно. Цирк уехал, клоуны остались», — спросил Интересно.

«Наша мэрия нашла пещеру Алибабы в лице платных парковок. Я вам ещё одну пещеру подскажу, я писал про нее много раз. Это машины на газонах во дворах 9 мкр да и многих других», — считает Animal planet.

«Лучше бы с самокатчиков налог брали!» — посоветовал комментатор.

«Поставим в своих дворах шлагбаумы и будет запускать туда по 35 руб/час. Не нравится — ставьте на платной городской парковке по 36 руб/час», — решили заработать Жители Советской.

Сегодня затопило площадь Революции. Вода разлилась по проезжей части. Пришлось отключить ресурс в примерно дюжине домов. Дело в том, что в центре города случилась утечка в колодце, которую сотрудники «РВК-Липецк» устранили за несколько часов.

«Это не утечка, это очередная помощь РВК нашему МБУ по уборке города, они помогают мыть наши улицы», — съязвил Житель Сокола.

Один чиновник мэрии, в среднем, обходится налогоплательщикам в миллион рублей.

Сегодня на публичных слушаниях в горсовете Счетная палата сообщила, что в мэрии Липецка в прошлом году работало 542 муниципальных служащих, а фонд оплаты труда составил 523,7 млн рублей.

Стоит добавить, что фонд оплаты труда не равен зарплате, получаемой сотрудником. В нее входят НДФЛ — 13% и взносы — 30%.

На публичные слушания из обычных липчан (не чиновников) почти никто не ходит, а зря. Там можно узнать много интересного!

«Хорошие зарплаты у чиновников. Только у младших специалистов они не слишком большие, а вот начальство получает много». — заметил Однако.

«Ну вот откуда брать средства на з/п, поэтому надо углублять и расширять платные парковки, есть предложение на Соколе, в Селках, Ярлуково, Матырский, Дачный и, естественно, Хрущевка, Ленино, Подгорное, Сырское». — вошел в положение Деда.

В горсовете сегодня подняли еще и проблему нашествия крыс и мышей в городе. Материал про крыс в центре Липецка на GOROD48 набрал более сотни комментариев. Чиновники объяснили, что соответствующие службы неохотно истребляют грызунов из-за боязни отравить маленьких детей и домашних животных.

А еще выяснилось, что в городе оказывается нет Молодежного парка! Точнее, место отдыха в новых микрорайонах, конечно, есть и его даже благоустраивают, но официально оно считается неразграниченной территорией. И пока нет даже понимания, кому в итоге эту территорию передадут на баланс. Поэтмоу пока от него «отщипывают» понемногу для разных коммерческих проектов.  

Депутат Борис Понаморев предложил создать в Липецке парк подобный парку Галицкого в Краснодаре. Сразу понятно, что это предложение так и останется предложением.

«Наивный Борис Понаморев. Аналога парка Галицкого нет даже в Москве, хотя там много хороших парков. Просто у нас нет порядочных миллионеров», — считает Эх.

«26 ноября 2019 16:22.  В Липецке благоустроят парк Молодежный, если горожане придут на субботник.  Если же на уборке будет немного жителей, тогда власти подумают, облагораживать парк или нет. — Цель — не только навести порядок, но и показать, что судьба территории небезразлична горожанам, - написала Евгения Уваркина», — напомнил Помните, друзья?

Завтра в Липецке будет еще теплее. По прогнозам синоптиков, температура днем составит от +20 до +22 градусов.
вечЁрка. платные парковки. порыв
чиновники
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