«Пятерочка» выручала администратора магазина, но недолго: девушку обвиняют в кражах и присвоении
«Пятерочка» выручала администратора магазина, но недолго: девушку обвиняют в кражах и присвоении
По данным следствия, за новогодние праздники администратор нажилась на 120 тысяч рублей.
— По данным следствия, 9 января этого года, занимая должность администратора магазина «Пятерочка», девушка с использованием своего служебного положения присвоила из сейфа главной кассы магазина 104 тысячи рублей. А 2 и 9 января, находясь в торговом зале магазина, под видом замены просроченного товара она похитила продукты питания на общую сумму 16 649 рублей, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Теперь предприимчивому администратору грозит до шести лет лишения свободы.
