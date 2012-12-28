«Пятерочка» выручала администратора магазина, но недолго: девушку обвиняют в кражах и присвоении

По данным следствия, за новогодние праздники администратор нажилась на 120 тысяч рублей.

В Елецком округе направлено в суд уголовное дело 22-летней девушки — администратора магазина «Пятерочка», обвиняемой в совершении двух краж (по части первой статьи 158 УК РФ) и одного присвоения с использованием служебного положения (по части третьей статьи 160 УК РФ). Все три преступления были совершены всего за одну неделю во время новогодних каникул.— По данным следствия, 9 января этого года, занимая должность администратора магазина «Пятерочка», девушка с использованием своего служебного положения присвоила из сейфа главной кассы магазина 104 тысячи рублей. А 2 и 9 января, находясь в торговом зале магазина, под видом замены просроченного товара она похитила продукты питания на общую сумму 16 649 рублей, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.Теперь предприимчивому администратору грозит до шести лет лишения свободы.