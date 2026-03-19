Усато-бородатый нянь, «Эйзенштейны» и борьба с фобиями

Липецкий детсад использует ИИ, чтобы превращать змей в звездную пыль, а страхи — в сказки.

Детсадом №2 «Облачный кит» в Липецке руководит усатый, вернее усато-бородатый нянь Иван Чернышов. В садике — 14 групп, в которых воспитываются 460 детей. Фишка детсада — наряду с традиционными подходами специализация на цифровых технологиях. Поэтому никаких тут ягодок, буратин и ромашек: детские группы называются сообразно с ориентацией учреждения: «Эйнштейны», «Роботоши», «Электроники», хотя есть и «Смешарики, «Тактоши», «Гагаринцы», «ЛГПУши», и «Политеши» (названия двух последних — по абривиатурам вузов города). Тут рулят цифровые технологии и искусственный интеллект (ИИ). Что и было показано временно исполняющей полномочия мэра Светлане Бедровой.В первой же группе гостей ждало чудо, сотканное из алгоритмов. Мальчик и девочка сидели перед картинками времен года — мнемотаблицами, как их скучно называют логопеды. От деток требовалось максимально подробно описать с их помощью лето и осень. Тщательно проговаривая слова, они рассказывали о состоянии природы, вещах и занятиях, присущих людям и животным в это время. Главным было не проговориться, не сказать, о чем речь. А компьютер должен был обобщить услышанное и нарисовать картину того, о чем шла речь. Так как рассказчики все сделали правильно, на мониторе спустя минуту появились прекрасные картины с учетом их рассказов — ИИ учел многие детали из той информации, которую получил.Казалось бы, обычные дети. Но они ходят в коррекционную группу. Два года назад эти ребята пришли в сад с тяжелыми нарушениями речи, а сейчас говорят почти так же чисто, как их сверстники из обычных групп.— Это результат долгой кропотливой работы. Надеемся, что в школе им уже не понадобится корректировать речь, — пояснил Иван Чернышов.— А ну-ка, покажите, как звери рычат! — попросил усато-бородатый нянь других деток.— Р-рррр! — грянуло со всех сторон.Воспитательница улыбнулась: еще осенью здесь была какофония звуков, но только без «р».В соседней группе психолог колдовала над страхами. На столе лежал рисунок Димы — мальчик нарисовал кобру, он боится змей. Рисунок сфотографировали и отправили в приложение «Шедеврум». Психолог поставила задачу-промт: сделать так, чтобы змея не вызывала страх. ИИ выдал результат — на экране планшета появилось веселое существо, ползущее по звездной пыли. Оно не было похоже на грозного гада.— Нейросеть переводит рисунок в цифровой образ, а дальше идет совместная работа — обсуждение, проживание эмоций. Ожившая картинка оставляет яркий след, и фиксация на страхе уходит, — объясняет психолог.Показали Светлане Бедровой и рисунок девочки, которая боится ночи: сплошная черная сетка из карандашных штрихов. «Шедеврум» превратил это в облачное небо с яркой луной и одиноким деревом. Ребенок видит: ночь — это просто время суток, в нем нет ничего страшного.Для каждой проблемы — свой промпт. Самые удачные пополняют базовый список. А еще психологи сада пишут с помощью «Дипсика» терапевтические сказки в добром, направляющем стиле и рассказывают их при необходимости малышам перед сном.— Чтобы получить нужный результат, ИИ нужно обучать, ставить задачи с использованием десятков и даже сотен слов. Главное, что ИИ задает проблему, дает ее решение и вывод, который усваивают дети. А мне это колоссально экономит время, — резюмирует наставник.Продемонстрировали в «Облачном ките» и другие возможности: сканирование предметов с созданием 3D-моделей и печатью на принтере, генерацию мелодий и текстов песен. Компьютерные песни, кстати, оказались весьма хороши — в этом убедилась бывшая главная учительница Липецка. Есть тут и волшебная комната — для релакса и борьбы со страхами. В приглушенном свете дети могут созерцать светящуюся ветвь дерева с планеты Пандора из «Аватара», тискать мягкие предметы и чувствовать себя творцами или героями сказок.— Искусственный интеллект — это всего лишь инструмент, обладающий огромной вычислительной мощностью, — подвел итог экскурсии заведующий Иван Чернышов. — Мы используем общие для всего человечества инструменты, пока не адаптированные под наши нужды, поэтому подходим к ним с осторожностью.Сопровождавшая Бедрову замначальника управления информтехнологий мэрии Анастасия Отрижная знает о садике не понаслышке: ее четырехлетний сын ходит именно в этот детсад. Все, что она видела, слышала из восторженных рассказов своего ребенка.«Честно скажу — подход приятно удивил. При этом важно, что здесь к технологиям относятся взвешенно. Искусственный интеллект — помощник, который экономит время и берет на себя часть рутинной работы, но он не заменяет педагога. Любой результат обязательно проверяется, всё проходит через профессиональный взгляд воспитателя. Такие инструменты нужно внедрять, но к этому важно быть готовыми – учиться, разбираться, понимать, как и где это действительно полезно», — опубликовала и.о. мэра свои впечатления от «Облачного кита» на своих страницах в соцсетях.Вторая точка объезда оказалась прозаичной, но от того не менее важной. Детский сад при школе №59 «Перспектива» на улице Московской включен в программу ремонтов этого года. Четыре года назад 118-й детсад отошел под крыло «Перспективы», и директор гимназии, депутат горсовета Дмитрий Гладышев, начал его преображение. Садик оградили новым забором, в нем появилась входная группа, туи, кустарники и розы. Сейчас за внебюджетные средства ремонтируют крыло на шесть групп — рабочие утепляют полы, обновляют санузлы.А 1 июня ООО «Липецксантехмонтаж-1», выигравшее торги на 55 миллионов рублей, начнется капитальные ремонт здания. Предстоит замена инженерных коммуникаций, мягкой кровли, утепление фасада. Ребятишек на время ремонта переведут в два других детсада в 19-м микрорайоне, также закрепленных за школой. Ремонт строители должны завершить к 30 сентября. Но Светлана Бедрова выразила надежду, что строители сдадут объект ко Дню знаний.— Замена части мебели и всего оборудования пищеблока вошли в смету капремонта, — обрадовал ее Дмитрий Гладышев.