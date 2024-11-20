Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Бывшая 54-летняя делопроизводитель МФЦ выслушала приговор за участие в группе «черных риелторов»
Происшествия
Ушел из жизни бывший начальник УМВД России по Липецкой области Александр Рязанцев
Общество
В Липецке ограничат движение по улице Московской из-за провала асфальта
Общество
Мать участника СВО взяла кредит и перечислила деньги мошенникам
Происшествия
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
«Кина не будет»: шоу саундтреков в сиянии тысячи свечей в Липецке отменили
Культура
Жителя Краснодарского края будут судить за ДТП под Липецком с двумя погибшими
Происшествия
В Липецке арестовали 27-летнего гражданина Индии
Происшествия
Река Снова затопила низководный мост
Происшествия
Мужчинам — полтора года, женщинам — по году с хвостиком
Происшествия
Читать все
В Липецке по строительной гарантии отремонтируют более 20 улиц
Общество
Липецкая область оказалась вне списка регионов с опасным загрязнением воздуха
Общество
13-е подряд поражение «Липецка»
Спорт
Пьяный водитель «Джипа» попытался откупиться взятками в 7000 и 7550 рублей – его отправили в колонию
Общество
38-летний липчанин украл восемь тонометров из магазина медтехники
Происшествия
В Липецке арестовали 27-летнего гражданина Индии
Происшествия
Сегодня в Липецке: лишнее в женских косметичках, самые высокооплачиваемые вакансии марта
Общество
Липецкая вечЁрка: приговор по делу «черных риелторов», месть «Мерседесу» и внезапная отмена шоу
Общество
Заболеваемость ОРВИ снижается
Здоровье
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
Общество
573
сегодня, 07:00
1

Сегодня в Липецке: лишнее в женских косметичках, самые высокооплачиваемые вакансии марта

Мы узнали, кто в города зарабатывает больше.

Мокрый снег выдохся

Днём в Липецке от +3 до +5 градусов, облачно с прояснениями и без существенных осадков.

Отключение воды

С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. Вермишева, 2, 3, 4;
- ул. Жуковского, 5, 6, 7, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15, 17, 19;
- ул. Я.А. Берзина 2, 4, 6.

Отключение света

С 9:00 до 17:00 обесточат:
- ул. Инженерная, 5;
- ул. Лесопарковое хоз-во, 21в, 31, 116;
- ул. М.И. Неделина, 37;
- ул. Московская, 2;
- ул. Невского, 13, 15;
- ул. Н.К. Крупской, 1, 10;
- ул. Осипенко, 10, 12, 14, 16, 22/5;
- ул. Суворова, 12, 14, 20;
- ул. Фурманова, 2а, 53а;
- пр-д Поперечный, 2, 4, 7а, 12, 27, 37, 39;
- пр-д Товарный, 11;
- пр-д Универсальный, 2б, 4, 6, 12, 12б.

Пробки

Чтобы избежать заторов специально придумали приложение, которое остаётся верным спутником автомобилиста в течение дня.


Женские секреты

В 10:00 представительниц «прекрасной половины» приглашают в библиотеку им. П.И.Бартенева (ул. Ленина, 31а) на «Бодрый завтрак» (16+).

Организаторы – сообщество PRO Женщин. Специальным сегодняшним гостем станет Ани Рушанян — визажист со стажем более 6 лет, бровист и мастер по ламинированию ресниц Разберет ваши косметички, расскажет, как не покупать ненужную косметику и как сэкономить. Какие средства нужно иметь в своей косметичке, чтобы сделать ежедневный макияж. Секреты стойкого макияжа.


А вот и он – Чарли Чаплин!

В 19:01 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) устроят один из знаменитых показов немого кино с тапёром. Смотреть будут кино, которое больше всего подходит для таких вечеров – «Золотая лихорадка». США, 1925 (12+).

Кадр из фильма

Режиссёр и исполнитель главной роли Чарли Чаплин, и этим всё сказано. Вход – бумажная купюра.

Сокровищница библиотеки

В 12:00 в Центре молодёжного чтения (ул. М.И.Неделина, 31а) состоится экскурсия по фонду редких книг главной липецкой библиотеки (6+).

ЛОУНБ сейчас закрыта на ремонт, который закончится не раньше 2027 года. Но самые ценные экспонаты всё равно можно увидеть на таких вот экскурсиях. Покажут книжные издания, которым больше 100 лет и редкие экземпляры, прикасаться к которым можно только в перчатках.


Русский романс

А в 17:00 в Центре молодёжного чтения будет звучать музыка на вечере «Трепетные звуки романса» (12+).

Фото vk.com/studenovski_dk

Романсы русских композиторов исполнят артисты ансамбля эстрадной песни «Мелодия».

Где заработать больше

SuperJob опубликовал список самых высокооплачиваемых вакансий в Липецке по итогам марта. Что удивительно – ни одна из них не дотягивает до средней зарплаты по стране, которая составляет 140 тысяч рублей в месяц, во что мы безоговорочно верим, как и в любую другую официальную информацию.

В Липецке можно найти заработок от 110 тысяч рублей, их готовы платить бетонщику в инжиниринговом холдинге.

На 2-м месте слесарь в компанию услуги по очистке технологического оборудования на предприятиях нефтегазовой, атомной, металлургической, энергетической, пищевой промышленности. Будущему сотруднику обещают оплату от 80 до 130 тысяч. рублей и премии.
На третьем месте — вакансия инженера технической поддержки весового оборудования. Кандидату предлагают оплату до 70 тысяч рублей в месяц и полис ДМС.

Кинопремьеры

По четвергам на экраны традиционно выходят новые фильмы. С наиболее интересными мы вас познакомим.

«Домовенок Кузя 2». Россия, 2025. Семейный фэнтези. Режиссёр Виктор Лакисов (6+).

Домовёнок Кузя продолжает весело жить с Наташей и её семьей. Добрая Баба Яга окончательно перебралась в мир людей и старается быть полезной, став неожиданной помощницей для окружающих. Но вот доме Кузи и Наташи появляется загадочная гостья — домовёнка Тихоня, вместе с которой начинается новая волна приключений. Героям вновь предстоит объединиться, чтобы защитить мир от могущественного и злого Кощея.

В ролях: Софья Петрова, Ирина Стулова, Иван Охлобыстин.


«Доктор Гаф». Россия, 2026. Семейный. Режиссёр Михаил Расходников (6+).

12-летняя Марина сбегает из дома, чтобы вылечить свою собаку. Девочка находит Доктора Гафа — нелюдимого ветеринара с необычным даром: он умеет разговаривать с животными. У Гафа получается вылечить собаку, но уже ночью ее похищают вместе с другими псинами из приюта доктора. За этим стоит компания, которой нужны бездомные животные для нелегальных экспериментов над ними.

В ролях: Сергей Гармаш, Алиса Руденко, Ольга Медынич, Ирина Розанова.


«Частная жизнь». Франция, 2025. Драма. Ребекка Злотовски (18+).

Известный психоаналитик Лилиан Штайнер привыкла знать о людях всё. Но внезапная смерть пациентки заставляет ее в этом усомниться. Вместе с бывшим мужем, обаятельным и невыносимым, Лилиан берётся за собственное расследование. И обнаруживает, что некоторые тайны пациентов лучше было не знать.

В ролях: Джоди Фостер, Верджини Эфира, Матьё Альмарик.


Дорогие липчане! В весенних новостях есть свой особенный шарм: что бы ни происходило, не покидает надежда, что всё в итоге будет хорошо. Липчанам достаточно время от времени заходить на GOROD48, чтобы не пропускать ничего важного. Всего пара минут чтения свежих записей сделают вас весьма информированным человеком. Ждём вас на электронных страницах и продолжаем работать 24/7. До встречи!
Сегодня в Липецке
2
0
0
1
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Друг
53 минуты назад
Расскажу как делается зарплата 140. Это работа по сути за двоих. Вредная для здоровья и 12часов на ногах. Пенсию скорее не успеете получить.Работайте братья и сестра
Ответить
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить