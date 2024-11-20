Липецкая вечЁрка: приговор по делу «черных риелторов», месть «Мерседесу» и внезапная отмена шоу
Общество
573
сегодня, 07:00
1
Сегодня в Липецке: лишнее в женских косметичках, самые высокооплачиваемые вакансии марта
Мы узнали, кто в города зарабатывает больше.
Днём в Липецке от +3 до +5 градусов, облачно с прояснениями и без существенных осадков.
Отключение воды
С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. Вермишева, 2, 3, 4;
- ул. Жуковского, 5, 6, 7, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15, 17, 19;
- ул. Я.А. Берзина 2, 4, 6.
С 9:00 до 17:00 обесточат:
- ул. Инженерная, 5;
- ул. Лесопарковое хоз-во, 21в, 31, 116;
- ул. М.И. Неделина, 37;
- ул. Московская, 2;
- ул. Невского, 13, 15;
- ул. Н.К. Крупской, 1, 10;
- ул. Осипенко, 10, 12, 14, 16, 22/5;
- ул. Суворова, 12, 14, 20;
- ул. Фурманова, 2а, 53а;
- пр-д Поперечный, 2, 4, 7а, 12, 27, 37, 39;
- пр-д Товарный, 11;
- пр-д Универсальный, 2б, 4, 6, 12, 12б.
Пробки
Женские секреты
В 10:00 представительниц «прекрасной половины» приглашают в библиотеку им. П.И.Бартенева (ул. Ленина, 31а) на «Бодрый завтрак» (16+).
Организаторы – сообщество PRO Женщин. Специальным сегодняшним гостем станет Ани Рушанян — визажист со стажем более 6 лет, бровист и мастер по ламинированию ресниц Разберет ваши косметички, расскажет, как не покупать ненужную косметику и как сэкономить. Какие средства нужно иметь в своей косметичке, чтобы сделать ежедневный макияж. Секреты стойкого макияжа.
А вот и он – Чарли Чаплин!
В 19:01 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) устроят один из знаменитых показов немого кино с тапёром. Смотреть будут кино, которое больше всего подходит для таких вечеров – «Золотая лихорадка». США, 1925 (12+).
Кадр из фильма
Режиссёр и исполнитель главной роли Чарли Чаплин, и этим всё сказано. Вход – бумажная купюра.
Сокровищница библиотеки
В 12:00 в Центре молодёжного чтения (ул. М.И.Неделина, 31а) состоится экскурсия по фонду редких книг главной липецкой библиотеки (6+).
ЛОУНБ сейчас закрыта на ремонт, который закончится не раньше 2027 года. Но самые ценные экспонаты всё равно можно увидеть на таких вот экскурсиях. Покажут книжные издания, которым больше 100 лет и редкие экземпляры, прикасаться к которым можно только в перчатках.
Русский романс
А в 17:00 в Центре молодёжного чтения будет звучать музыка на вечере «Трепетные звуки романса» (12+).
Фото vk.com/studenovski_dk
Романсы русских композиторов исполнят артисты ансамбля эстрадной песни «Мелодия».
Где заработать больше
SuperJob опубликовал список самых высокооплачиваемых вакансий в Липецке по итогам марта. Что удивительно – ни одна из них не дотягивает до средней зарплаты по стране, которая составляет 140 тысяч рублей в месяц, во что мы безоговорочно верим, как и в любую другую официальную информацию.
В Липецке можно найти заработок от 110 тысяч рублей, их готовы платить бетонщику в инжиниринговом холдинге.
На 2-м месте слесарь в компанию услуги по очистке технологического оборудования на предприятиях нефтегазовой, атомной, металлургической, энергетической, пищевой промышленности. Будущему сотруднику обещают оплату от 80 до 130 тысяч. рублей и премии.
На третьем месте — вакансия инженера технической поддержки весового оборудования. Кандидату предлагают оплату до 70 тысяч рублей в месяц и полис ДМС.
Кинопремьеры
По четвергам на экраны традиционно выходят новые фильмы. С наиболее интересными мы вас познакомим.
«Домовенок Кузя 2». Россия, 2025. Семейный фэнтези. Режиссёр Виктор Лакисов (6+).
Домовёнок Кузя продолжает весело жить с Наташей и её семьей. Добрая Баба Яга окончательно перебралась в мир людей и старается быть полезной, став неожиданной помощницей для окружающих. Но вот доме Кузи и Наташи появляется загадочная гостья — домовёнка Тихоня, вместе с которой начинается новая волна приключений. Героям вновь предстоит объединиться, чтобы защитить мир от могущественного и злого Кощея.
В ролях: Софья Петрова, Ирина Стулова, Иван Охлобыстин.
12-летняя Марина сбегает из дома, чтобы вылечить свою собаку. Девочка находит Доктора Гафа — нелюдимого ветеринара с необычным даром: он умеет разговаривать с животными. У Гафа получается вылечить собаку, но уже ночью ее похищают вместе с другими псинами из приюта доктора. За этим стоит компания, которой нужны бездомные животные для нелегальных экспериментов над ними.
В ролях: Сергей Гармаш, Алиса Руденко, Ольга Медынич, Ирина Розанова.
Известный психоаналитик Лилиан Штайнер привыкла знать о людях всё. Но внезапная смерть пациентки заставляет ее в этом усомниться. Вместе с бывшим мужем, обаятельным и невыносимым, Лилиан берётся за собственное расследование. И обнаруживает, что некоторые тайны пациентов лучше было не знать.
В ролях: Джоди Фостер, Верджини Эфира, Матьё Альмарик.
2
0
0
1
0
Комментарии (1)