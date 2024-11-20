Сегодня в Липецке: лишнее в женских косметичках, самые высокооплачиваемые вакансии марта

Мы узнали, кто в города зарабатывает больше.

Днём в Липецке от +3 до +5 градусов, облачно с прояснениями и без существенных осадков.





















- пр-д Универсальный, 2б, 4, 6, 12, 12б.









Организаторы – сообщество PRO Женщин. Специальным сегодняшним гостем станет Ани Рушанян — визажист со стажем более 6 лет, бровист и мастер по ламинированию ресниц Разберет ваши косметички, расскажет, как не покупать ненужную косметику и как сэкономить. Какие средства нужно иметь в своей косметичке, чтобы сделать ежедневный макияж. Секреты стойкого макияжа.





В 19:01 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) устроят один из знаменитых показов немого кино с тапёром. Смотреть будут кино, которое больше всего подходит для таких вечеров – «Золотая лихорадка». США, 1925 (12+).









Русский романс





А в 17:00 в Центре молодёжного чтения будет звучать музыка на вечере «Трепетные звуки романса» (12+).









Романсы русских композиторов исполнят артисты ансамбля эстрадной песни «Мелодия».

В Липецке можно найти заработок от 110 тысяч рублей, их готовы платить бетонщику в инжиниринговом холдинге.













Кинопремьеры









В ролях: Джоди Фостер, Верджини Эфира, Матьё Альмарик.









С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:- ул. Вермишева, 2, 3, 4;- ул. Жуковского, 5, 6, 7, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15, 17, 19;- ул. Я.А. Берзина 2, 4, 6.С 9:00 до 17:00 обесточат:- ул. Инженерная, 5;- ул. Лесопарковое хоз-во, 21в, 31, 116;- ул. М.И. Неделина, 37;- ул. Московская, 2;- ул. Невского, 13, 15;- ул. Н.К. Крупской, 1, 10;- ул. Осипенко, 10, 12, 14, 16, 22/5;- ул. Суворова, 12, 14, 20;- ул. Фурманова, 2а, 53а;- пр-д Поперечный, 2, 4, 7а, 12, 27, 37, 39;- пр-д Товарный, 11;Чтобы избежать заторов специально придумали приложение, которое остаётся верным спутником автомобилиста в течение дня.В 10:00 представительниц «прекрасной половины» приглашают в библиотеку им. П.И.Бартенева (ул. Ленина, 31а) на «Бодрый завтрак»Режиссёр и исполнитель главной роли Чарли Чаплин, и этим всё сказано. Вход – бумажная купюра.В 12:00 в Центре молодёжного чтения (ул. М.И.Неделина, 31а) состоится экскурсия по фонду редких книг главной липецкой библиотекиЛОУНБ сейчас закрыта на ремонт, который закончится не раньше 2027 года. Но самые ценные экспонаты всё равно можно увидеть на таких вот экскурсиях. Покажут книжные издания, которым больше 100 лет и редкие экземпляры, прикасаться к которым можно только в перчатках.SuperJob опубликовал список самых высокооплачиваемых вакансий в Липецке по итогам марта. Что удивительно – ни одна из них не дотягивает до средней зарплаты по стране, которая составляет 140 тысяч рублей в месяц, во что мы безоговорочно верим, как и в любую другую официальную информацию.На 2-м месте слесарь в компанию услуги по очистке технологического оборудования на предприятиях нефтегазовой, атомной, металлургической, энергетической, пищевой промышленности. Будущему сотруднику обещают оплату от 80 до 130 тысяч. рублей и премии.На третьем месте — вакансия инженера технической поддержки весового оборудования. Кандидату предлагают оплату до 70 тысяч рублей в месяц и полис ДМС.По четвергам на экраны традиционно выходят новые фильмы. С наиболее интересными мы вас познакомим.Россия, 2025. Семейный фэнтези. Режиссёр Виктор ЛакисовДомовёнок Кузя продолжает весело жить с Наташей и её семьей. Добрая Баба Яга окончательно перебралась в мир людей и старается быть полезной, став неожиданной помощницей для окружающих. Но вот доме Кузи и Наташи появляется загадочная гостья — домовёнка Тихоня, вместе с которой начинается новая волна приключений. Героям вновь предстоит объединиться, чтобы защитить мир от могущественного и злого Кощея.: Софья Петрова, Ирина Стулова, Иван Охлобыстин.Россия, 2026. Семейный. Режиссёр Михаил Расходников12-летняя Марина сбегает из дома, чтобы вылечить свою собаку. Девочка находит Доктора Гафа — нелюдимого ветеринара с необычным даром: он умеет разговаривать с животными. У Гафа получается вылечить собаку, но уже ночью ее похищают вместе с другими псинами из приюта доктора. За этим стоит компания, которой нужны бездомные животные для нелегальных экспериментов над ними.Сергей Гармаш, Алиса Руденко, Ольга Медынич, Ирина Розанова.Франция, 2025. Драма. Ребекка ЗлотовскиИзвестный психоаналитик Лилиан Штайнер привыкла знать о людях всё. Но внезапная смерть пациентки заставляет ее в этом усомниться. Вместе с бывшим мужем, обаятельным и невыносимым, Лилиан берётся за собственное расследование. И обнаруживает, что некоторые тайны пациентов лучше было не знать.