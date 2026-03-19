Липчане жалуются на затопленный подвал.

В вашем браузере отключен JavaScript

Жильцы дома № 45 в 9-м микрорайоне попросили рассказать об их проблеме, таким образом они надеются привлечь к ней внимание. По их словам, в доме уже несколько лет затоплен подвал. Липчане обращались в УК «Жилфондпроект», прокуратуру, ГЖИ и мэрию, но желаемого результата не добились, лишь управляющей компании сделали предостережение.«Трубы в подвале ржавые, в подъезде постоянно стоит вонь, комары. А сейчас и в придомовые колодцы течёт вода с дороги. Мы уже не знаем куда обращаться, и Бастрыкину писали», — сообщили жильцы.В УК «Жилфондпроект» GOROD48 сообщили, что сделали заявку в «РВК-Липецк», как только она будет исполнена, коммунальщики просушат подвал и проведут дезинсекцию.В пресс-службе «РВК-Липецк» уточнили, что заявка о засоре на сетях водоотведения поступила вчера. И пообещали направить на место бригаду. При этом в энергокомпании отметили, что последний раз засор там ликвидировали 16 марта. И в очередной раз призвали граждан пользоваться канализацией только по назначению.