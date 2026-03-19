Пьяный водитель «Джипа» попытался откупиться взятками в 7000 и 7550 рублей – его отправили в колонию
Трубы в подвале ржавые, в подъезде постоянно стоит вонь
Липчане жалуются на затопленный подвал.
«Трубы в подвале ржавые, в подъезде постоянно стоит вонь, комары. А сейчас и в придомовые колодцы течёт вода с дороги. Мы уже не знаем куда обращаться, и Бастрыкину писали», — сообщили жильцы.
В УК «Жилфондпроект» GOROD48 сообщили, что сделали заявку в «РВК-Липецк», как только она будет исполнена, коммунальщики просушат подвал и проведут дезинсекцию.
В пресс-службе «РВК-Липецк» уточнили, что заявка о засоре на сетях водоотведения поступила вчера. И пообещали направить на место бригаду. При этом в энергокомпании отметили, что последний раз засор там ликвидировали 16 марта. И в очередной раз призвали граждан пользоваться канализацией только по назначению.
