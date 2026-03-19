Ушел из жизни бывший начальник УМВД России по Липецкой области Александр Рязанцев
Общество
В Липецке ограничат движение по улице Московской из-за провала асфальта
Общество
В «Доме художника» сгорели картины
Происшествия
В Липецке арестовали 27-летнего гражданина Индии
Происшествия
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
«Кина не будет»: шоу саундтреков в сиянии тысячи свечей в Липецке отменили
Культура
Жителя Краснодарского края будут судить за ДТП под Липецком с двумя погибшими
Происшествия
Мужчинам — полтора года, женщинам — по году с хвостиком
Происшествия
Река Снова затопила низководный мост
Происшествия
Пьяный водитель «Джипа» попытался откупиться взятками в 7000 и 7550 рублей – его отправили в колонию
Общество
Читать все
Трубы в подвале ржавые, в подъезде постоянно стоит вонь
Общество
Департамент развития территории липецкой мэрии заработал 46 миллионов рублей
Общество
Сотрудница пункта выдачи заказов осуждена за мошенничество
Происшествия
33-летний мужчина избил знакомого сковородкой по голове
Происшествия
В Ельце 20-летний молодой человек избил полицейского
Происшествия
На станциях Патриаршая и Дон снова остановятся электрички
Общество
39-летний мужчина сломал ногу приятелю деревянным черенком
Происшествия
«Пятерочка» выручала администратора магазина, но недолго: девушку обвиняют в кражах и присвоении
Происшествия
Река Дон в Задонском округе поднялась на один метр
Общество
Дома у 28-летнего липчанина нашли 110 граммов наркотиков
Происшествия
Читать все
Общество
сегодня, 12:03
Трубы в подвале ржавые, в подъезде постоянно стоит вонь

Липчане жалуются на затопленный подвал.

Жильцы дома № 45 в 9-м микрорайоне попросили рассказать об их проблеме, таким образом они надеются привлечь к ней внимание. По их словам, в доме уже несколько лет затоплен подвал. Липчане обращались в УК «Жилфондпроект», прокуратуру, ГЖИ и мэрию, но желаемого результата не добились, лишь управляющей компании сделали предостережение.

«Трубы в подвале ржавые, в подъезде постоянно стоит вонь, комары. А сейчас и в придомовые колодцы течёт вода с дороги. Мы уже не знаем куда обращаться, и Бастрыкину писали», — сообщили жильцы.



В УК «Жилфондпроект» GOROD48 сообщили, что сделали заявку в «РВК-Липецк», как только она будет исполнена, коммунальщики просушат подвал и проведут дезинсекцию.

В пресс-службе «РВК-Липецк» уточнили, что заявка о засоре на сетях водоотведения поступила вчера. И пообещали направить на место бригаду. При этом в энергокомпании отметили, что последний раз засор там ликвидировали 16 марта. И в очередной раз призвали граждан пользоваться канализацией только по назначению.
засор. канализация
Комментарии (10)

Ленина, 13
44 минуты назад
Весь подвал залит канализационными стоками. УК Привокзальная вообще не шевелится, хотя РВК уже у себя устранили засор
Мосякин
44 минуты назад
чем в гжи обращаться, лучше Бастрыкину написать, чем ждать месяц и получить от гжи отписку
Факт
35 минут назад
Даже, если вы напишите Бастрыкину - ответ всё равно придет из Г-ЖИ.
Космонавтов 88
сегодня, 13:12
Полнейший бардак и в доме по Космонавтов 88.Сказать, что воняет каналией-это значит не чего не сказать.
Катукова, 30
сегодня, 13:08
Вонь общественным туалетом (4, 5 подъезды в особенности) уже больше 10 лет, когда ждёшь лифт, то дышишь в открытую входную дверь, иначе задохнёшься и эта вонь распространяется по всему подъезду выше.
Катукова, 30 (6 подъезд)
44 минуты назад
6 подъезд тоже задыхаемся
Аlкаш со стажем
сегодня, 12:59
Все хорошо, прекрасная маркиза...
q
сегодня, 12:51
Зато счётчиков наставлено.
Космонавтов 3/1
сегодня, 12:44
У нас глубже и шире. Приходите про УК МКД48 снимать кино.
Новолипецк
сегодня, 12:57
Больше всего воды в подвале - это площадь Мира 4
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
