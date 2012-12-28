Пьяный водитель «Джипа» попытался откупиться взятками в 7000 и 7550 рублей – его отправили в колонию
Липецкая вечЁрка: приговор по делу «черных риелторов», месть «Мерседесу» и внезапная отмена шоу
50-летняя женщина «приютила» троих граждан Армении и поплатилась за это штрафом в 80 000 рублей
Вдова участника СВО отсудила у соцзащиты миллион
Это уже не первый иск к соцзащите, когда родственники погибших военнослужащих доказывают факт их проживания в Липецкой области.
«Допросив свидетелей, суд установил, что мужчина был сиротой и с рождения проживал в доме своей тети, затем в помещении маневренного фонда в городе Грязи по договору социального найма. В связи с признанием жилья аварийным с декабря 2022 года до момента заключения контракта с Минобороны России мужчина проживал с супругой по месту ее регистрации в Липецкой области. Таким образом судом был установлен факт проживания военнослужащего на территории региона», – сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Решением суда признано право вдовы на получение региональной меры поддержки – единовременной социальной выплаты в миллион рублей.
Это уже не первый подобный иск к соцзащите. Ранее в Липецке прокуратура защитила права пятилетней дочери погибшего 44-летнего участника СВО. Соцзащита отказала её матери в назначении девочке региональной выплаты в миллион рублей в связи с гибелью ее отца, так как тот не был зарегистрирован в Липецкой области, хотя фактически жил до заключения контракта именно здесь.
Кроме того, с соцзащитой судился раненый участник СВО. В выплате за ранение мужчине изначально отказали: он прописан в Москве, а заключил контракт и последние пять лет живёт в Липецке. Суд опросил сожительницу истца, его знакомых и соседей — так удалось установить факт проживания именно в нашем регионе и Советский районный суд Липецка восстановил права военнослужащего на получение выплаты.