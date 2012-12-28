Ушел из жизни бывший начальник УМВД России по Липецкой области Александр Рязанцев
Общество
В «Доме художника» сгорели картины
Происшествия
В Липецке арестовали 27-летнего гражданина Индии
Происшествия
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Мужчинам — полтора года, женщинам — по году с хвостиком
Происшествия
Пьяный водитель «Джипа» попытался откупиться взятками в 7000 и 7550 рублей – его отправили в колонию
Общество
Липецкая вечЁрка: приговор по делу «черных риелторов», месть «Мерседесу» и внезапная отмена шоу
Общество
Сегодня в Липецке: лишнее в женских косметичках, самые высокооплачиваемые вакансии марта
Общество
Трубы в подвале ржавые, в подъезде постоянно стоит вонь
Общество
В Липецке по строительной гарантии отремонтируют более 20 улиц
Общество
Читать все
В Липецке прошел первый субботник
Общество
Цены на бензин росли быстрее
Общество
50-летняя женщина «приютила» троих граждан Армении и поплатилась за это штрафом в 80 000 рублей
Общество
Покупатель украл с прилавка телефон продавщицы и сел на два года
Происшествия
Юрий Веселик: «Сгорело 10 лет работы!»
Общество
Вдова участника СВО отсудила у соцзащиты миллион
Общество
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Электропитание светофоров на улице Гагарина восстановлено
Происшествия
В Липецке продолжается контроль за качеством воздуха
Общество
На НЛМК в этом году проведут рекордное число конкурсов профессионального мастерства
НЛМК Live
Читать все
Общество
269
22 минуты назад

Вдова участника СВО отсудила у соцзащиты миллион

Это уже не первый иск к соцзащите, когда родственники погибших военнослужащих доказывают факт их проживания в Липецкой области.

Грязинский городской суд рассмотрел гражданский иск вдовы погибшего на СВО военнослужащего к Центру социальной защиты населения Липецкой области. Поводом для обращения в суд стало то, что соцзащита отказала женщине в единовременной социальной выплате, сославшись на отсутствие сведений, подтверждающих проживание военнослужащего на территории Липецкой области.

«Допросив свидетелей, суд установил, что мужчина был сиротой и с рождения проживал в доме своей тети, затем в помещении маневренного фонда в городе Грязи по договору социального найма. В связи с признанием жилья аварийным с декабря 2022 года до момента заключения контракта с Минобороны России мужчина проживал с супругой по месту ее регистрации в Липецкой области. Таким образом судом был установлен факт проживания военнослужащего на территории региона», – сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Решением суда признано право вдовы на получение региональной меры поддержки – единовременной социальной выплаты в миллион рублей.

Это уже не первый подобный иск к соцзащите. Ранее в Липецке прокуратура защитила права пятилетней дочери погибшего 44-летнего участника СВО. Соцзащита отказала её матери в назначении девочке региональной выплаты в миллион рублей в связи с гибелью ее отца, так как тот не был зарегистрирован в Липецкой области, хотя фактически жил до заключения контракта именно здесь.

Кроме того, с соцзащитой судился раненый участник СВО. В выплате за ранение мужчине изначально отказали: он прописан в Москве, а заключил контракт и последние пять лет живёт в Липецке. Суд опросил сожительницу истца, его знакомых и соседей — так удалось установить факт проживания именно в нашем регионе и Советский районный суд Липецка восстановил права военнослужащего на получение выплаты.
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
