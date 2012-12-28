Три случая заболевания малярией зафиксированы в Липецке

Тропическую болезнь завезли в Липецк из Африки.

В Липецкой области за последние полторы недели медики зарегистрировали три случая завоза малярии из Африки, сообщили в областном минздраве.Все заболевшие поступили в областную клиническую инфекционную больницу с характерными симптомами: лихорадкой, ознобом и сильной интоксикацией.Первым пациентом стал приезжий из Камеруна, госпитализированный 10 марта. Ему был поставлен диагноз «тропическая малярия». Мужчина находился под круглосуточным наблюдением, и сейчас его жизни ничего не угрожает — пациент готовится к выписке.Спустя неделю, 18 марта, в больницу попали двое липчан. Они вернулись из длительной командировки в одной из стран северо-восточной Африки. Медики диагностировали у них трёхдневную малярию. Врачи отмечают, что все случаи — завозные и связаны с укусами инфицированных комаров.