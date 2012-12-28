Происшествия
948
сегодня, 17:33
4
Кражи парфюмерии записали камеры наблюдения
За два дня женщина вынесла товаров на 14 500 рублей.
«Подозреваемая — 47-летняя липчанка дважды приходила в магазин, набирала парфюмерию различного наименования, складывала к себе в сумку и беспрепятственно покидала магазин. Похищенное она потом продала, заработав 6 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждены уголовные дела по части первой статьи 158 УК РФ «Кража», женщине грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
0
0
5
1
4
Комментарии (4)