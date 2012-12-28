Кражи парфюмерии записали камеры наблюдения

За два дня женщина вынесла товаров на 14 500 рублей.

Кражи парфюмерии 6 и 9 марта из одного из сетевых магазинов в Липецке записали камеры наблюдения. Ущерб превысил 14 500 рублей.

«Подозреваемая — 47-летняя липчанка дважды приходила в магазин, набирала парфюмерию различного наименования, складывала к себе в сумку и беспрепятственно покидала магазин. Похищенное она потом продала, заработав 6 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Возбуждены уголовные дела по части первой статьи 158 УК РФ «Кража», женщине грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Комментарии (4)

Инна
58 минут назад
Сажать за такое чрезмерно, пятикратный штраф, возмещение ущерба, обязательные работы, уборка парков, и чистый четверг не придется проводить
Грустно
58 минут назад
И будет тётя на зоне чалиться за пару флаконов духов.
Рекламация
сегодня, 17:41
Вот оно преступление века! Хитрая воровка лишала наших граждан приятных запахов. Возмутительно. Ущерб неописуем.
Animal planet.
сегодня, 17:50
Предлагаешь понять и простить? А если все пойдут в магазин воровать,и почуяв безнаказанность пойдут грабить квартиры. Закон нужно соблюдать,и воровство нужно пересекать. Можно ещё понять,что голодный человек украл,булку или пакет молока,а не это вот всё.
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
