Кражи парфюмерии записали камеры наблюдения

Кражи парфюмерии 6 и 9 марта из одного из сетевых магазинов в Липецке записали камеры наблюдения. Ущерб превысил 14 500 рублей.«Подозреваемая — 47-летняя липчанка дважды приходила в магазин, набирала парфюмерию различного наименования, складывала к себе в сумку и беспрепятственно покидала магазин. Похищенное она потом продала, заработав 6 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждены уголовные дела по части первой статьи 158 УК РФ «Кража», женщине грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.