Жителей Липецка предупреждают о сильном тумане

Как сообщили в управлении по делам ГО И ЧС Липецка, ночью и утром 20 марта город окутает плотный туман. Видимость на дорогах снизится до 500 метров и менее.Спасатели обращается ко всем с настоятельной просьбой быть предельно осторожными.Водителям рекомендуется выбирать пониженный скоростной режим, соответствующий конкретным погодным условиям. Следует избегать резких обгонов, перестроений и опережений.Пешеходов просят быть более внимательными при переходе дорог.