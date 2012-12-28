Общество
157
43 минуты назад

Липецкая вечЁрка: сгоревшие картины, нападение на полицейского и первый субботник

Сегодня, 19 марта, художник Юрий Веселик рассказал о сгоревших картинах, в суд передано уголовное дело о нападении на полицейского, и сегодня в Липецке прошел первый субботник.

Накануне произошел пожар в «Доме художника» на улице Водопьянова. Спасатели эвакуировали из здания 10 человек.

Пожар случился в мастерской художника Юрия Веселика. В огне сгорели 40 картин. Чудом уцелела только одна «Ирисы». Картины предназначались для выставки в Воронежском камерном театре. Несмотря на то, что работы сгорели, от выставки он отказываться не намерен. Планирует собрать для нее другие картины.

«Искусство бессмертно», — считает Житель.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении ельчанина, который 8 марта напал на сотрудника полиции. Будучи пьяным, отмечая Международный женский день, на улице Радиотехнической в Ельца 20-летний мужчина ударил полицейского кулаком в лицо.

Позже судебно-медицинская экспертиза квалифицировала травмы легким вредом здоровью. По статье «Применение насилия к представителю власти», которая предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

Сегодня в Липецке прошел первый субботник, точнее, «чистый четверг». В полдень под лозунгом  «Сделаем наш город чище вместе!» на площадь Петра Великого и территории вокруг двух Домов культуры: на Тракторном и на Соколе вышли около тысячи горожан. Они собрали более полутора тысяч мешков мусора.

«Чистые четверги» планируется продлить до Пасхи. 

Читатели GOROD48 пока скептически отнеслись к идее бесплатно очистить Липецк от мусора.

«Данные мероприятия проводить в свободное от работы время!» – заметил ё.

«Получается, всех кто в рабочий день вместо исполнения своих непосредственных трудовых обязанностей выходит на улицу убирать мусор можно сокращать? А лучше перевести в дворники!» — добавил политэкономикс.

«Времена нынче не те. Работать обязаны специально обученные люди за счет наших налогов. Был бы я работодателем, поберёг сотрудников от несчастных случаев на улице и инфекций», — считает 1.

«Сейчас капитализм, кто вам за так пойдет работать. Вы — администрация попутали с Советским Союзом, где бесплатно давались квартиры, где было бесплатное: образование, бесплатные садики, ясли, лагеря», — написал Мамай.

Сегодня ночью и завтра утром ожидается туман, будьте внимательны. По прогнозам синоптиков, днем в Липецке столбики термометров могут подняться до +9 градусов.

И обратите внимание, из-за ремонта контактной сети на участке «улица Чехова — ДП6» трамвай маршрута № 15 не будет ходить в ближайшие выходные: с 08:00 21 марта до 17:00 22 марта, а также с 08:00 28 марта до 17:00 29 марта.

Понтонный мост у Замятино отвели к берегу для пропуска льда и воды. Объехать закрытый участок можно по трассам Задонск — Алексеевка и Ольшанец — Каменка.

Электрички будут снова делать остановки на станциях Патриаршая и Дон.
