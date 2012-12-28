На трех улицах Липецка отключат холодную воду

Из-за ремонтных работ на сетях 20 марта без холодной воды временно останутся жители трех улиц, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ холодной воды не будет в домах №№ 71, 73, 75, 77, 79, 85, 87, 87а по проспекту Победы, №№ 8, 10, 12, 19, 21, 32, 42, по улице Индустриальной, №№ 5, 5 стр.1, 8, 11, 11в по улице Исполкомовской и в частном секторе улицы Исполкомовской.Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.20 марта плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 16:00 отключат электричество в домах № 2 по улице 9 Мая, №№ 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 по проспекту Мира, №№ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 по улице Прокатной, №№ 13, 15а по улице Суворова, обесточат площадь Металлургов.