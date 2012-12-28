На станциях Патриаршая и Дон снова остановятся электрички

Региональное министерство дорог и транспорта изменило расписание пригородных поездов «Липецк – Елец» и «Елец – Липецк».

22 и 29 марта, 5, 12 и 19 апреля пригородные поезда «Липецк – Елец» из областного центра будут отправляться в 9.46, прибудут в Елец в 10.56. Из Ельца составы поедут в 16.14, прибудут в Липецк в 17.27.С 26 апреля по 30 июня поезда отправятся из Липецка в 10.02, в Елец прибудут в 11.12. Из Ельца составы отправятся в 16.14, в областном центре будут в 17.27.