Сегодня в Липецке: автобусы пойдут по новым маршрутам, врачей хотят заменить искусственным интеллектом
Сегодня в Липецке: автобусы пойдут по новым маршрутам, врачей хотят заменить искусственным интеллектом
Происшествия
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сегодня, 09:38
«Лада Ларгус» разнесла забор
Госпитализирован водитель автомобиля.
Вчера на дорогах области пострадали еще два человека.
Утром в Ельце на улице Городской столкнулись «Лада Калина» под управлением 29-летнего водителя и мопед с 15-летним подростком за рулем. Подросток госпитализирован.
Вечером на улице 15 микрорайон в Липецке получила травмы 15-летняя девочка. Она находилась на электросамокате, который столкнулся с автомобилем «Лада Гранта». После оказания медицинской помощи девочка была отпущена.
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