15-летний водитель мопеда пострадал в столкновении с «Ладой»

А управлять скутерами и мопедами можно только с 16 лет и только при наличии прав.

Сегодня утром в Ельце на улице Городской столкнулись «Лада Калина» под управлением 30-летнего водителя и мопед с 15-летним подростком за рулем. Мальчика с травмами доставили в больницу.«Причины и условия аварии будут установлены в ходе расследования. Еще раз напоминаем, что Правила дорожного движения разрешают управлять скутерами и мопедами с 16 лет и только при наличии водительского удостоверения соответствующей категории! Родители несовершеннолетних водителей несут за нарушение ПДД их детьми административную ответственность», — сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области.