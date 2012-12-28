Машинист крана-манипулятора получил травму на работе: спустя шесть лет ему выплатили 100 000 рублей
Происшествия
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46 минут назад
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15-летний водитель мопеда пострадал в столкновении с «Ладой»
А управлять скутерами и мопедами можно только с 16 лет и только при наличии прав.
«Причины и условия аварии будут установлены в ходе расследования. Еще раз напоминаем, что Правила дорожного движения разрешают управлять скутерами и мопедами с 16 лет и только при наличии водительского удостоверения соответствующей категории! Родители несовершеннолетних водителей несут за нарушение ПДД их детьми административную ответственность», — сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области.
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