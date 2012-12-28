Липецкая вечЁрка: минирование школ, повышение цен на проезд и деньги на травлю крыс

Сегодня, 12 мая, поступили сообщение о минировании школ, автовокзала и педколеджа в Лебедяни, перевозчики просят увеличить стоимость проезда, а мэрия ищет деньги на травлю крыс, которые бегают по Липецку.