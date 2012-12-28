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сегодня, 20:25
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Липецкая вечЁрка: минирование школ, повышение цен на проезд и деньги на травлю крыс

Сегодня, 12 мая, поступили сообщение о минировании школ, автовокзала и педколеджа в Лебедяни, перевозчики просят увеличить стоимость проезда, а мэрия ищет деньги на травлю крыс, которые бегают по Липецку.

Сегодня началась первая длинная майская неделя после двух праздничных коротких. С утра на автовокзал «Липецк» и в лебедянский педколледж поступили сообщения о минировании, а после обеда  «заминировали» все липецкие школы.

Из всех зданий пришлось эвакуировать людей, сбилось расписание междугородних автобусов. Спецслужбы ничего подозрительного не нашли на автовокзале и в колледже. А проверка школ затянулась до позднего вечера.

Перевозчики просят увеличить стоимость проезда в общественном транспорте Липецка на 3-4 рубля. Областное министерство торговли и ценовой политики пока проводит анализ экономической обоснованности повышения тарифов. Решение еще не принято.

К регулярному повышению цен на проезд липчане уже стали привыкать, как к смене времен года. В последний раз цены выросли 1 июня 2024 года. Как правило, регулятор не идет на поводу у перевозчиков, цены повышает на один-два рубля не больше.

Эту новость комментаторы GOROD48 не оставили без внимания.

«Прошел год, надо ещё доить население. В области нет студенческих и ученических проездных билетов. Ругают СССР ещё совесть позволяет», — заметил Естественно.

«Мало просят. Картошка без просьб вон как поднялась», — считает Алькаш.

«В Анадыре транспорт бесплатный. Как и в Липецке был в 90-е», — напомнил Вообще то,

«Тогда лучше ездить на такси, чуть дороже зато быстрее», — посоветовала Людмила.

«Сначала говорили, что платные парковки по стоимости привяжут к проезду в общественном транспорте. Вот сначала цену на платные парковки подняли. А реакция перевозчиков не заставила себя долго ждать», — уточнил Вася.

«Надо снижать тариф и заниматься эффективностью, качеством», — предложил комментатор.

«Может, пользователи общественного транспорта тоже в министерство напишут предложение о понижении стоимости проезда», — предложим ЛТЗ.

«Всё им мало! Пусть тогда делают бесплатный проезд пенсионерам, как в Москве», — добавил гость.

«О каком повышении цен идет речь. Пусть забудут про это. Сначала пусть приведут автобусы в божеский вид, внешний вид водителей и работать пусть научатся по графику, а то ездят, кто как хочет, то пьют, то на работу не входят», — возмутилась Татьяна.

«Спросить хочу, когда будут нормально ходить электробусы? Стоишь на остановке по 40 минут. Верните нам трамваи, а потом повышайте цену за проезд», — попросил Яя.

Между тем, в Липецке сменился перевозчик на маршрутах № 11, 24, 324. Ранее их обслуживал предприниматель Сергей Игнатов, а теперь — Артем Губенко. Любопытно, что он начинал водителем городских маршруток, потом был бригадиром, а в последние годы работал заведующим гаражом в ИП Сергея Игнатова.

«То есть теперь будет не ИП Сергей Игнатов, а его заведующий гаражом! В чем смысл-то? Бардак, значит, на этих маршрутах не прекратится!», — заранее начал переживать Гость.

«А что, вполне рабочая схема — жалобы на ИП Игнатова — ок, оформляем ИП на своего заведующего гаражом и все, продолжаем работать. Или кто-то верит, что заведующий гаражом заработал и перекупил бизнес у своего работодателя?», — удивился ооо.

«Слава тебе, Господи! Может быть теперь 11 будет ездить не один раз в час!», — порадовался !

«Спасибо руководителю 24-го и 324 автобуса за бесплатный проезд 9 мая! Было очень приятно!», — поблагодарила Ель Сибирская.

Мэрия ищет деньги на травлю крыс, которые играют в догонялки в центре Липецка. На прошлой неделе крысы гоняли по улице Скороходова.


Эта новость набрала более 80-ти комментариев. Судя по информации наших читателей, крысы бегают не только напротив здания мэрии.

«На оконечной автобуса Хренникова — там бугор в норах крыс», — сообщил гость.

«В Университетском микрорайоне вдоль забора областной детской больницы полно крыс», — добавила Галина.

«Ха, они и по Гоголя, 2 ходят как у себя дома», — написал я.

«У нас в СНТ им. Мичурина тоже их просто полчища, замучились паковать трупы! Вонь жуткая! Тоже изыщите средства на дератизацию и дезинсекцию, пожалуйста!», — попросила Наташа.

«В 15 микрорайоне у магазина КБ тоже бегают», — информация от Оксаны.

В курьезную ситуацию попали жильцы дома № 71 пор улице Московской. Они навели чистоту в своем дворе, но мешки с мусором управляющая компания так и не вывезла, хоть и обещала. После того, как липчане пожаловались GOROD48, мешки обещали убрать до 14 мая.

Выходя из дома завтра прихватите зонт. По прогнозам синоптиков, в Липецке ожидаются кратковременные дожди. А в районах области прогремят грозы, возможен даже град. Температура воздуха составит от +12 до +14 градусов.
вечЁрка
минирование
тарифы
крысы
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
Интересно?
26 минут назад
А что принято в контексте 36 маршрута? но совершенно пустые курсируют и утром и днем и вечером может вместо двух ед. на 36-ом сделать 1 автобус? а лучше вернусь их на линию 315 как было ранее.
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Электорат
38 минут назад
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
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Нн
40 минут назад
Скажите, а вот когда чиновники переоформляли одно ИП на другого человека, они как то головой думали, что это просто смена вывески, или им глубоко фиолетово,? Кто то следит за этим или даже не так, ведь человек, который отвечает за эти договора должен быть абсолютно честным и немножко хотя бы умным?
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ponterka
сегодня, 20:32
Автобус №24 с Сырского перестал выполнять рейс на 22:08. Это очень неудобно, так как люди в "Ривьере" работают до 22:00 и не могут дождаться автобусов не №24 не №324.
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