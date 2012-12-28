Общество
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сегодня, 20:25
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Липецкая вечЁрка: минирование школ, повышение цен на проезд и деньги на травлю крыс
Сегодня, 12 мая, поступили сообщение о минировании школ, автовокзала и педколеджа в Лебедяни, перевозчики просят увеличить стоимость проезда, а мэрия ищет деньги на травлю крыс, которые бегают по Липецку.
Из всех зданий пришлось эвакуировать людей, сбилось расписание междугородних автобусов. Спецслужбы ничего подозрительного не нашли на автовокзале и в колледже. А проверка школ затянулась до позднего вечера.
Перевозчики просят увеличить стоимость проезда в общественном транспорте Липецка на 3-4 рубля. Областное министерство торговли и ценовой политики пока проводит анализ экономической обоснованности повышения тарифов. Решение еще не принято.
К регулярному повышению цен на проезд липчане уже стали привыкать, как к смене времен года. В последний раз цены выросли 1 июня 2024 года. Как правило, регулятор не идет на поводу у перевозчиков, цены повышает на один-два рубля не больше.
Эту новость комментаторы GOROD48 не оставили без внимания.
«Прошел год, надо ещё доить население. В области нет студенческих и ученических проездных билетов. Ругают СССР ещё совесть позволяет», — заметил Естественно.
«Мало просят. Картошка без просьб вон как поднялась», — считает Алькаш.
«В Анадыре транспорт бесплатный. Как и в Липецке был в 90-е», — напомнил Вообще то,
«Тогда лучше ездить на такси, чуть дороже зато быстрее», — посоветовала Людмила.
«Сначала говорили, что платные парковки по стоимости привяжут к проезду в общественном транспорте. Вот сначала цену на платные парковки подняли. А реакция перевозчиков не заставила себя долго ждать», — уточнил Вася.
«Надо снижать тариф и заниматься эффективностью, качеством», — предложил комментатор.
«Может, пользователи общественного транспорта тоже в министерство напишут предложение о понижении стоимости проезда», — предложим ЛТЗ.
«Всё им мало! Пусть тогда делают бесплатный проезд пенсионерам, как в Москве», — добавил гость.
«О каком повышении цен идет речь. Пусть забудут про это. Сначала пусть приведут автобусы в божеский вид, внешний вид водителей и работать пусть научатся по графику, а то ездят, кто как хочет, то пьют, то на работу не входят», — возмутилась Татьяна.
«Спросить хочу, когда будут нормально ходить электробусы? Стоишь на остановке по 40 минут. Верните нам трамваи, а потом повышайте цену за проезд», — попросил Яя.
Между тем, в Липецке сменился перевозчик на маршрутах № 11, 24, 324. Ранее их обслуживал предприниматель Сергей Игнатов, а теперь — Артем Губенко. Любопытно, что он начинал водителем городских маршруток, потом был бригадиром, а в последние годы работал заведующим гаражом в ИП Сергея Игнатова.
«То есть теперь будет не ИП Сергей Игнатов, а его заведующий гаражом! В чем смысл-то? Бардак, значит, на этих маршрутах не прекратится!», — заранее начал переживать Гость.
«А что, вполне рабочая схема — жалобы на ИП Игнатова — ок, оформляем ИП на своего заведующего гаражом и все, продолжаем работать. Или кто-то верит, что заведующий гаражом заработал и перекупил бизнес у своего работодателя?», — удивился ооо.
«Слава тебе, Господи! Может быть теперь 11 будет ездить не один раз в час!», — порадовался !
«Спасибо руководителю 24-го и 324 автобуса за бесплатный проезд 9 мая! Было очень приятно!», — поблагодарила Ель Сибирская.
Мэрия ищет деньги на травлю крыс, которые играют в догонялки в центре Липецка. На прошлой неделе крысы гоняли по улице Скороходова.
Эта новость набрала более 80-ти комментариев. Судя по информации наших читателей, крысы бегают не только напротив здания мэрии.
«На оконечной автобуса Хренникова — там бугор в норах крыс», — сообщил гость.
«В Университетском микрорайоне вдоль забора областной детской больницы полно крыс», — добавила Галина.
«Ха, они и по Гоголя, 2 ходят как у себя дома», — написал я.
«У нас в СНТ им. Мичурина тоже их просто полчища, замучились паковать трупы! Вонь жуткая! Тоже изыщите средства на дератизацию и дезинсекцию, пожалуйста!», — попросила Наташа.
«В 15 микрорайоне у магазина КБ тоже бегают», — информация от Оксаны.
В курьезную ситуацию попали жильцы дома № 71 пор улице Московской. Они навели чистоту в своем дворе, но мешки с мусором управляющая компания так и не вывезла, хоть и обещала. После того, как липчане пожаловались GOROD48, мешки обещали убрать до 14 мая.
Выходя из дома завтра прихватите зонт. По прогнозам синоптиков, в Липецке ожидаются кратковременные дожди. А в районах области прогремят грозы, возможен даже град. Температура воздуха составит от +12 до +14 градусов.
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