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Культура
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сегодня, 16:43
Работы липецкого художника выставили на спуске к Уралу
Специально для Оренбурга Юрий Татьянин сделал серию работ «Йозеф Бойс и Мертвый Заяц ищут Валерия Чкалова».
«Он просто мастер постмодернизма. Мы бы даже сказали пост-постмодернизма. Специально для Оренбурга Юрий сделал серию работ «Йозеф Бойс и Мертвый Заяц ищут Валерия Чкалова». Яркие лубки и деревянные скульптуры способны вызвать серийные флешбэки у всех ценителей современного искусства», – сообщает официальный паблик музея.
Работы Татьянина презентовали не в здании музея, а в Гроте — это новое выставочное пространство прямо на спуске к Уралу. Организаторы уверены: идее художника это придаст дополнительные смыслы и иронию.
«Прелесть этой локации в том, что экспозицию можно посмотреть в любое время – стены и двери Грота прозрачные», — добавляют в музее современного искусства.
«Юрий Татьянин – липецкий художник, работающий в стиле примитивизма, популяризатор направления contemporary art в искусстве в родном городе, автор сборника рассказов в стиле чёрного юмора, создатель целого мира мифологии, не только собственной, но и городской. Творчеству художника свойственна ирония, которая подвергает сомнению многие современные общественные установки и художественные конвенции. В своих картинах Татьянин реагирует на все будоражащие события, как в новейшей истории искусства, так и в новостном ряду и в повседневной, будничной жизни родного города», – ранее писал о художнике департамент культуры Липецка.
Работы Татьянина хранятся в Русском музее, питерском музее «Эрарта» и Московском музее современного искусства.
Видео – t.me/orenartmus
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