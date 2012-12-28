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Общество
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сегодня, 15:41
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Липецкие туристы чаще всего отдыхали в Турции и Египте
27 сентября отмечается Всемирный день туризма. Липецкстат представляет обобщённый портрет туристической отрасли нашего региона.
В 2025 году за границей с помощью местных турфирм отдохнули 20,4 тысячи липчан — в 1,6 раза больше, чем годом ранее. Среди популярных зарубежных направлений лидировала Турция — 34% от общего числа выезжавших, Египет выбрали 21%, Объединённые Арабские Эмираты — 11%, Таиланд и Абхазию — по 8%, Мальдивы и Вьетнам — по 3%, Китай — 2%. Внутренний туризм выбрали 11 тысяч жителей области: они посетили 41 регион России. Наиболее востребованным направлением стал Краснодарский край — 60% внутренних поездок, Санкт-Петербург — 13%, Республика Крым — 5%, Ставропольский край — 4%, Татарстан и Москва — по 2%.
Туристский поток в саму Липецкую область в прошлом году достиг 472 тысяч поездок. Для знакомства с регионом туристы чаще всего выбирали заповедник «Галичья гора», Кураповские и Воргольские скалы, старинные города Елец и Задонск с монастырскими комплексами, усадьбу «Рязанка», парк «Кудыкина гора» и археологический парк «Аргамач».
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