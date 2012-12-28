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сегодня, 15:41
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Липецкие туристы чаще всего отдыхали в Турции и Египте

27 сентября отмечается Всемирный день туризма. Липецкстат представляет обобщённый портрет туристической отрасли нашего региона.

В 2025 году в Липецкой области работали 119 туристских фирм, в том числе один туроператор. Услугами турфирм за прошлый год воспользовались 31,4 тысячи человек — это почти на 27% больше, чем в 2024 году. Всего туристы приобрели 13,1 тысячи турпакетов на 3 миллиарда рублей, что на 1,2 миллиарда рублей превышает показатель 2024 года. Более половины путёвок пришлось на зарубежные направления, по России было реализовано 4,6 тысячи путёвок. Средняя стоимость тура внутри страны составила 125 тысяч рублей, за рубеж — 285 тысяч рублей.

В 2025 году за границей с помощью местных турфирм отдохнули 20,4 тысячи липчан — в 1,6 раза больше, чем годом ранее. Среди популярных зарубежных направлений лидировала Турция — 34% от общего числа выезжавших, Египет выбрали 21%, Объединённые Арабские Эмираты — 11%, Таиланд и Абхазию — по 8%, Мальдивы и Вьетнам — по 3%, Китай — 2%. Внутренний туризм выбрали 11 тысяч жителей области: они посетили 41 регион России. Наиболее востребованным направлением стал Краснодарский край — 60% внутренних поездок, Санкт-Петербург — 13%, Республика Крым — 5%, Ставропольский край — 4%, Татарстан и Москва — по 2%.

Туристский поток в саму Липецкую область в прошлом году достиг 472 тысяч поездок. Для знакомства с регионом туристы чаще всего выбирали заповедник «Галичья гора», Кураповские и Воргольские скалы, старинные города Елец и Задонск с монастырскими комплексами, усадьбу «Рязанка», парк «Кудыкина гора» и археологический парк «Аргамач».
туризм
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Комментарии (1)

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Иван да Марья
27 минут назад
Получается по стате, что 400 тыщ жителей городка дальше косыревки уехать не могут себе позволить)))
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