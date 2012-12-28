В Липецкой области сухо и до +20

В выходные температура воздуха превысит норму.

В ближайшие трое суток территория Липецкой области будет находиться в гребне антициклона, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры составят 13–14 градусов тепла, что на 2–3 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 сентября в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром туман. Ветер южный, ночью 2–7 м/с, днём 6–11 м/с. Температура воздуха ночью составит от +4 до +9 градусов, днём от +15 до +20.В Липецке переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром туман. Ночью — от +6 до +8, днём — от +18 до +20 градусов.День 26 сентября стал самым тёплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1993 году — 2 градуса мороза.