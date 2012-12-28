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Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
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В Липецкой области сухо и до +20
В выходные температура воздуха превысит норму.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 сентября в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром туман. Ветер южный, ночью 2–7 м/с, днём 6–11 м/с. Температура воздуха ночью составит от +4 до +9 градусов, днём от +15 до +20.
В Липецке переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром туман. Ночью — от +6 до +8, днём — от +18 до +20 градусов.
День 26 сентября стал самым тёплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1993 году — 2 градуса мороза.
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