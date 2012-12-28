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Общество
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сегодня, 12:20
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Вокруг собранного на субботнике мусора образовалась свалка
Жители улицы Московской убрали свой двор, но управляющая компания собранный мусор так и не вывезла.
— Даже тыкву принесли! Жильцы соседних домов все бросают, увидели, что мусорка появилась и начали! — пожаловались липчане.
В УК «Нефрит-Л» пообещали прислать трактор для уборки мусора не позднее 14 мая.
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