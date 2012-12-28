Вокруг собранного на субботнике мусора образовалась свалка

Жители улицы Московской убрали свой двор, но управляющая компания собранный мусор так и не вывезла.

Жильцы дома № 71 по улице Московской поделились GOROD48 своей бедой. В конце апреля они очистили двор — собрали прошлогоднюю листву, ветки. Вывезти мусор по договоренности должна была УК «Нефрит-Л». Но трактора управляющей компании до сих пор нет, а место, складированы мешки с мусором, начало превращаться в свалку.— Даже тыкву принесли! Жильцы соседних домов все бросают, увидели, что мусорка появилась и начали! — пожаловались липчане.В УК «Нефрит-Л» пообещали прислать трактор для уборки мусора не позднее 14 мая.