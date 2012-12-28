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Общество
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57 минут назад
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Женщина обложила знакомую матом по телефону, а та её записывала
Выяснение отношений из-за детей обернулось штрафом.
Как сообщает областная прокуратура, женщины выясняли отношения из-за незначительного конфликта между их детьми. И одна на повышенных тонах нецензурно высказалась в адрес другой. А та в это время вела аудиозапись разговора.
Вину мать-матерщинница признала.
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