Женщина обложила знакомую матом по телефону, а та её записывала

Выяснение отношений из-за детей обернулось штрафом.

41-летнюю жительницу Усманского округа оштрафовали на 3 000 рублей за оскорбление знакомой по телефону (по части первой статьи 5.61 КоАП РФ).Как сообщает областная прокуратура, женщины выясняли отношения из-за незначительного конфликта между их детьми. И одна на повышенных тонах нецензурно высказалась в адрес другой. А та в это время вела аудиозапись разговора.Вину мать-матерщинница признала.