Прокуратура разбирается в обстоятельствах ДТП унесшего жизни 21-летнего мотоциклиста и его 20-летнего пассажира
Происшествия
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сегодня, 21:07
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На улице Катукова вновь ДТП с участием мотоцикла
Ночью на этом же месте погибли мотоциклист и его пассажир.
По словам очевидцев, кроссовер догнал мотоцикл на светофоре в районе остановки «Молочный комбинат». После оформления ДТП мотоцикл был эвакуирован.
— Увезли на штрафстоянку, — предположил очевидец.
Напомним, что ночью на этом же месте 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2114» снес мотоцикл «Рейсер» и оставил место ДТП. В результате столкновения погибли водитель и пассажир мотоцикла.
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