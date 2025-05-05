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сегодня, 21:07
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На улице Катукова вновь ДТП с участием мотоцикла

Ночью на этом же месте погибли мотоциклист и его пассажир.

Ближе к вечеру 5 мая на улице Катукова в Липецке произошло ДТП с участием мотоцикла и автомобиля «Мазда».

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По словам очевидцев, кроссовер догнал мотоцикл на светофоре в районе остановки «Молочный комбинат». После оформления ДТП мотоцикл был эвакуирован.

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— Увезли на штрафстоянку, — предположил очевидец. 

Напомним, что ночью на этом же  месте 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2114» снес мотоцикл «Рейсер» и оставил место ДТП. В результате столкновения погибли водитель и пассажир мотоцикла
ДТП
мотоцикл
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Комментарии (20)

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Как гость
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Сначала новые
Местный
39 минут назад
Дорогу переходить страшно, на красный гоняют с бешеной скоростью мотоциклисты. Надеюсь ГАИ проведут рейды на мотиках.
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Срочно
сегодня, 22:45
Запретить Мазды!
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жуть-жуткая
сегодня, 22:06
На эти мотоциклетки смотреть страшно, не то ,чтобы на них по городским дорогам ездить ! Вот был мотоцикл Ява - это надежный был мотоцикл и не особо на них разбивались. А эти - просто ужас ! Ещё бы на скейтах по дорогам ездили...Конфисковать этот ужас у всех - отправить за ленточку, там они полезнее будут.
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Яма и дороги
сегодня, 22:01
Рейсер без поворотников. И не имеет права выесжать на дороги.
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Гость
сегодня, 21:56
Они тут каждую ночь гонки устраивают, то на машинах, то на мотоциклах, то глухие ездят с музыкой.
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Кузя
сегодня, 21:37
И часовня, и святой там. А что-то не оберегают..;(
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007
сегодня, 21:36
Надо гайцам выдать байки пусть патрулируют
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Интересно
сегодня, 21:35
На мототарахтелке опять пьяный онжеребенок?
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Мот
сегодня, 21:45
Стоял на светофоре, а дама на красненькой машинке в него впечаталась
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И что
сегодня, 22:15
Стоял на светофоре, а дама на красненькой машинке в него впечаталась Онжеребенок сразу протрезвел?
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Эх
сегодня, 21:35
Там рядом часовня, мож зря
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Стерх
сегодня, 21:34
Мне кажется это война уже пошла. Авто на мото. Из-за бездействия ГАИ-ДПС
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