Главбух детского сада обкрадывала воспитателей

Финансист детского дошкольного учреждения начисляла зарплаты по мошеннической схеме и украла более 800 тысяч из зарплат воспитателей.

В Липецке завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летней бывшей главной бухгалтера детского сада, обвиняемой в хищении средств из зарплатного фонда работников. Преступная схема была раскрыта сотрудниками подразделения экономической безопасности УМВД России по Липецкой области.— Главный бухгалтер дошкольного учреждения, преследуя корыстную цель, подменяла данные реестров о заработной плате сотрудников, тем самым начисляла на свой лицевой счет денежные средства из зарплатного и стимулирующего фондов. Данные злоумышленница изменяла только в электронных реестрах, на бумажных реестрах и в расчетных листах ею указывались положенные работникам суммы заработной платы. Кроме того, в детском саду удаленно работала родственница обвиняемой. Сотрудники полиции установили, что после увольнения родственницы злоумышленница продолжила осуществлять начисление ей зарплаты. Перечисленные в качестве заработной платы денежные средства на имя фиктивно трудоустроенной родственницы, обвиняемая обращала в свое пользование, — сообщили в УМВД России по Липецкой области.Всего с июня 2019 по декабрь 2020 года женщина похитила более 818 тысяч рублей, которые потратила на личные нужды. В ходе следствия она полностью признала вину и раскаялась.Многоэпизодное уголовное дело, возбуждённое по ч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), направлено в суд. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до шести лет лишения свободы.