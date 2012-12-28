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1921
сегодня, 09:08
31

Главбух детского сада обкрадывала воспитателей

Финансист детского дошкольного учреждения начисляла зарплаты по мошеннической схеме и украла более 800 тысяч из зарплат воспитателей.

В Липецке завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летней бывшей главной бухгалтера детского сада, обвиняемой в хищении средств из зарплатного фонда работников. Преступная схема была раскрыта сотрудниками подразделения экономической безопасности УМВД России по Липецкой области.

— Главный бухгалтер дошкольного учреждения, преследуя корыстную цель, подменяла данные реестров о заработной плате сотрудников, тем самым начисляла на свой лицевой счет денежные средства из зарплатного и стимулирующего фондов. Данные злоумышленница изменяла только в электронных реестрах, на бумажных реестрах и в расчетных листах ею указывались положенные работникам суммы заработной платы. Кроме того, в детском саду удаленно работала родственница обвиняемой. Сотрудники полиции установили, что после увольнения родственницы злоумышленница продолжила осуществлять начисление ей зарплаты. Перечисленные в качестве заработной платы денежные средства на имя фиктивно трудоустроенной родственницы, обвиняемая обращала в свое пользование, — сообщили в УМВД России по Липецкой области.
Всего с июня 2019 по декабрь 2020 года женщина похитила более 818 тысяч рублей, которые потратила на личные нужды. В ходе следствия она полностью признала вину и раскаялась.

Многоэпизодное уголовное дело, возбуждённое по ч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), направлено в суд. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до шести лет лишения свободы.
мошенничество
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Комментарии (31)

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Как гость
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Сначала новые
Где
6 минут назад
Ваша совесть, как только не стыдно , ведь за все Господь спросит , каждого, как он жил и по делам его воздаст сполна за тайные и явные дела, неужели вам безразлично куда вы попадете в вечности??
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Ух ты!
34 минуты назад
Случаем не в 68 садике это происходило?
Ответить
надо
46 минут назад
детские сады запретить!!!!!!!
Ответить
Наталья
55 минут назад
Это было, это будет,это есть!!! Красиво жить не запретишь!!! За счёт других!!!
Ответить
всё просто
57 минут назад
Сделайте централизованную бухгалтерию на электронной платформе и разгоните всех бухгалтеров на местах.
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Ещё
сегодня, 12:41
Надо рестораны, кафе и парикмахерские проверить. Там такая дичь творится!
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горожанин
сегодня, 12:29
Ведь она прекрасна понимала и все равно рисковала своей свободой из за каких то жалких 800 тыщь ? На них даже машину не купишь , Неужели жадность затмила ее разум , ведь и так понятно , что овчина выделки не стоит !
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Re
сегодня, 12:48
у нее зарплата 25 тыщ . для нее 800к это неслыханное богатство
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Алкан с ЛТЗ
сегодня, 12:25
В школах ещё хлеще! Директора родственников фиктивно устраивают!
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Гость
сегодня, 12:20
Там все в доле! Проверять надо всех! Зарплаты минимальные, ещё из этой зарплаты что-то тащить! В садах и так воспитателей нет, старые уходят, а молодые не идут на эти гроши. Спрос больше, чем зарплата, и одна нервотрепка!
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Маша
сегодня, 12:19
Это не на Европейском? Тоже проверьте...
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