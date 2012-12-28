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Общество
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23 минуты назад
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Липецкая вечЁрка: уничтожение четырех БПЛА, 30-метровая георгиевская лента и заморозки
Сегодня, 24 апреля, над Липецкой областью уничтожили четыре беспилотника, по Липецку пронесли огромную георгиевскую ленту, и синоптики предупреждают о заморозках.
Но потом минобороны России сообщило, что над территорией Липецкой области ночью сбиты четыре беспилотника.
К вечеру появилось сообщение о минировании ТРЦ «Малибу». Экстренные службы проверили здание и ничего опасного не обнаружили. Добавим, что сообщения о минировании участились в Липецке с осени прошлого года. К счастью, ни разу ничего спецслужбы не нашли.
Новости о тревоге и сбитых беспилотниках все меньше трогают читателей GOROD48.
«Тягомотина эта надоела», — заявил Ник.
Сегодня по Липецку волонтеры пронесли 30-метровую георгиевскую ленту. В регионе к празднику раздадут 160 тысяч георгиевских лент.
«Потом эти ленты где только не валяются, зачем их просто так раздают, пора уже сделать номерные, сделал хорошей дело, тебе торжественно вручили. А так никакой ценности тому, кто ее получает, она не несет», — написало Предложение.
«Класс! Здорово придумали, молодцы!»,— считает Липчанин.
«Праздник очень серьёзный, святой для всех нас. Я думаю, тут важно понимание, через что прошли наши деды и прадеды. Какой подвиг они совершили. Некоторые видел 9 мая ходят с ленточками и веселятся. А это праздник со слезами на глазах», — уверен Леха.
А в Молодежном парке почти закончили работу над часовней, которую меценаты возвели в честь 80-летия со дня окончания Великой Отечественной войны.
Вход в нее свободный, торжественное открытие намечено на 6 мая.
Синоптики предупреждают о заморозках на почве до -5 градусов. Это может произойти ночью 27, 28 и 29 апреля.
Холодать днем начнет уже 26 апреля. А потеплеет 29 апреля.
Это уже второй «удар» по цветущим садам. Первые заморозки после жары случились в начале апреля. Такие перепады погоды могут оставить садоводов без урожая вишни и слив.
Но завтра будет еще тепло. Хотя ожидается дождь, так что не забудьте зонт. Днем в Липецке, по прогнозам синоптиков, воздух может прогреться до +24 градусов.
И обратите внимание, сегодня парк Победы повторно обработали от клещей. Для людей это безопасно. А собак три-пять дней лучше в парк на прогулку не водить.
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