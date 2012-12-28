Липецкая вечЁрка: уничтожение четырех БПЛА, 30-метровая георгиевская лента и заморозки

Сегодня, 24 апреля, над Липецкой областью уничтожили четыре беспилотника, по Липецку пронесли огромную георгиевскую ленту, и синоптики предупреждают о заморозках.