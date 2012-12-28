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23 минуты назад
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Липецкая вечЁрка: уничтожение четырех БПЛА, 30-метровая георгиевская лента и заморозки

Сегодня, 24 апреля, над Липецкой областью уничтожили четыре беспилотника, по Липецку пронесли огромную георгиевскую ленту, и синоптики предупреждают о заморозках.

Накануне поздно вечером для всей Липецкой области был объявлен желтый уровень опасности, который отменили сегодня под утро. Напомним, желтый уровень означает, что вблизи границ региона замечены БПЛА.

Но потом минобороны России сообщило, что над территорией Липецкой области ночью сбиты четыре беспилотника.

К вечеру появилось сообщение о минировании ТРЦ «Малибу». Экстренные службы проверили здание и ничего опасного не обнаружили. Добавим, что сообщения о минировании участились в Липецке с осени прошлого года. К счастью, ни разу ничего спецслужбы не нашли.

Новости о тревоге и сбитых беспилотниках все меньше трогают читателей GOROD48.

«Тягомотина эта надоела», — заявил Ник.

Сегодня по Липецку волонтеры пронесли 30-метровую георгиевскую ленту. В регионе к празднику раздадут 160 тысяч георгиевских лент.



«Потом эти ленты где только не валяются, зачем их просто так раздают, пора уже сделать номерные, сделал хорошей дело, тебе торжественно вручили. А так никакой ценности тому, кто ее получает, она не несет», — написало Предложение.

«Класс! Здорово придумали, молодцы!»,— считает Липчанин.

«Праздник очень серьёзный, святой для всех нас. Я думаю, тут важно понимание, через что прошли наши деды и прадеды. Какой подвиг они совершили. Некоторые видел 9 мая ходят с ленточками и веселятся. А это праздник со слезами на глазах», — уверен Леха.

А в Молодежном парке почти закончили работу над часовней,  которую меценаты возвели в честь 80-летия со дня окончания Великой Отечественной войны.



Вход в нее свободный, торжественное открытие намечено на 6 мая.

Синоптики предупреждают о заморозках на почве до -5 градусов. Это может произойти ночью 27, 28 и 29 апреля.

Холодать днем начнет уже 26 апреля. А потеплеет 29 апреля.

Это уже второй «удар» по цветущим садам. Первые заморозки после жары случились в начале апреля. Такие перепады погоды могут оставить садоводов без урожая вишни и слив.

Но завтра будет еще тепло. Хотя ожидается дождь, так что не забудьте зонт. Днем в Липецке, по прогнозам синоптиков, воздух может прогреться до +24 градусов. 

И обратите внимание, сегодня парк Победы повторно обработали от клещей. Для людей это безопасно. А собак три-пять дней лучше в парк на прогулку не водить. 
вечЁрка
БПЛА
георгиевская лента
похолодание
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Комментарии (1)

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