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сегодня, 16:08
Экстренные службы проверяют ТЦ «Малибу»
«Анонимная угроза пришли на электронную почту торгового центра», — сообщил Telegram-канал Город Липецк.
Напомним, сообщения о якобы минировании различных объектов участились в Липецке с октября 2024 года. Информация, как правило, поступает на электронную почту. Ни разу экстренные службы ничего не нашли.
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