Экстренные службы проверяют ТЦ «Малибу»

К ТЦ «Малибу» подъехали представители экстренных служб для проверки на возможное минирование«Анонимная угроза пришли на электронную почту торгового центра», — сообщил Telegram-канал Город Липецк.Напомним, сообщения о якобы минировании различных объектов участились в Липецке с октября 2024 года. Информация, как правило, поступает на электронную почту. Ни разу экстренные службы ничего не нашли.