Сегодня в Липецке: битбокс, оскароносное кино, юбилей заповедника и сколько денег липчане тратят на репетиторов
Погода в Липецке
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40 минут назад
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В ближайшие дни ожидаются заморозки на почве до -5 градусов
Это уже второй удар по будущему урожаю. Первый, после начала цветения, погода нанесла в начале апреля.
— Похолодание приходит влиянием атмосферных фронтов и волнового циклона, — рассказала GOROD48 дежурный синоптик Липецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Елена Скоробогатова.
Температура воздуха начнет понижаться уже днем 26 апреля, и составит завтра не более +11 градусов. 27 и 28 апреля днем ожидается +10 градусов. Теплеть начнет 29 апреля, на этот день синоптики прогнозируют до +16.
Будет ли это похолодание последним? Такого прогноза синоптики не дают — в мае может быть всякое.
А в уходящем апреле было зафиксировано четыре температурных рекорда: 17 апреля, 19 апреля, 22 апреля и 23 апреля.
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