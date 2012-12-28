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673
40 минут назад
4

В ближайшие дни ожидаются заморозки на почве до -5 градусов

Это уже второй удар по будущему урожаю. Первый, после начала цветения, погода нанесла в начале апреля.

Жара, которая в этом году пришла слишком рано, скоро схлынет. Ночью 27 и 28 апреля (возможно, и 29 апреля) прогнозируются заморозки на почве до -5 градусов.

— Похолодание приходит влиянием атмосферных фронтов и волнового циклона, — рассказала GOROD48 дежурный синоптик Липецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Елена Скоробогатова.

Температура воздуха начнет понижаться уже днем 26 апреля, и составит завтра не более +11 градусов. 27 и 28 апреля днем ожидается +10 градусов. Теплеть начнет 29 апреля, на этот день синоптики прогнозируют до +16.

Будет ли это похолодание последним? Такого прогноза синоптики не дают — в мае может быть всякое.

А в уходящем апреле было зафиксировано четыре температурных рекорда: 17 апреля, 19 апреля, 22 апреля и  23 апреля.
погода
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Взгляд со стороны
5 минут назад
А по России -2 Мария сказала, что похолодание не докатится до центрального черноземья!
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скептик
6 минут назад
погода не оправдала возложенных на нее прогнозов!
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знающий
12 минут назад
Наши синоптики гадают на кофейной гуще, так и прогнозируют. Если центр сказал про Москву, липецкие подхватывают и витиевато бреханут, за неверный прогноз их не наказывают, солдат спит - служба идет. Вот такие в Липецке спецы.
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Ольга
19 минут назад
Завтра вроде только 25 апреля.
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