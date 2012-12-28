Трое покупателей автозапчастей нарвались на мошенников

Три жителя Липецкой области нарвались на мошенников, пытаясь купить детали для автомобилей. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, 25-летний мужчина 21 марта хотел приобрести шины и диски для «Фольксвагена» и перевёл продавцу-мошеннику около 31 тысячи рублей.43-летний мужчина ещё 13 февраля заплатил за двигатель для «Ситроэна» 30 000 рублей, но ничего так и не получил.А 53-летний липчанин 18 марта перевёл за мотор для автомобиля по QR-коду 65 000 рублей.