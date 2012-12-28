Мозаичные картины на часовне в Молодежном парке могут увидеть все липчане

Торжественно часовню планируют открыть 6 мая.

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С часовни в Молодежном парке, которую меценаты возвели в честь 80-летия со дня окончания Великой Отечественной войны, уже сняли леса и она сияет мозаичными картинами.Их набрали из небольших кусочков цветного стекла в московской мастерской и привезли в Липецк крупными фрагментами.На одной из внутренних стен часовни — лики Иоана Муромца, Александра Невского, Николая Чудотворца, князя Игоря, Дмитрия Донского и Федора Ушакова.Напротив — Георгий Победоносец по обе стороны которого слова из песен «Священная война» и «День Победы». А также информация о том, что с липецкой земли были призваны 42 960 человек. Не вернулся домой 6 891 из них.Около часовни заканчивается благоустройство — осталось озеленение территории.Липчане начали проявлять интерес к часовне еще перед Пасхой. Думали, что ее готовят к этому празднику. Открытие часовни назначено на 6 мая, накануне Дня Победы.