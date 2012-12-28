Наталье Поклонской Елец напомнил Одессу
Мэр Ельца Вячеслав Жабин провёл Наталье Поклонской экскурсию по городу.
«Ещё во время борьбы Ельца за звание Города молодёжи Наталья Владимировна болела за наш город и пообещала: если Елец победит, она обязательно приедет к нам в гости. И вот — обещание сдержано», — рассказал глава Ельца Вячеслав Жабин.
25 марта Наталья Поклонская прогулялась по центру Ельца — прошлась по улице Мира, а также посетила музеи.
Сама Поклонская сравнила Елец с Ростовом и чуть-чуть с Одессой и обратила внимание на колоритные улочки купеческого города.
«Поделюсь впечатлениями. Елец — это возрождение наших традиций, нашего родного (…) Я увидела, как люди любят свой город, как они гордятся им, как они развивают и возрождают то самое ценное — наше, начиная с маленькой сувенирной продукции, продолжая нашей народной музыкой. Всё это люди талантливые, одарённые, и всё это наша культура, наша душа. Я хочу, чтобы все наши другие города брали пример с Ельца. Желаю Ельцу только процветания и успеха! И, конечно же, молодёжь пусть приезжает, смотрит и точно также любит свои города, свои деревни, свою Родину, всю свою землю, на которой мы родились и которую мы обязаны и должны хранить, беречь и развивать», — рассказала Наталья Поклонская об увиденном в своём Telegram-канале.
Звания Города молодёжи позволит Ельцу принимать всевозможные фестивали и молодёжные сборы.
