Наталье Поклонской Елец напомнил Одессу

Мэр Ельца Вячеслав Жабин провёл Наталье Поклонской экскурсию по городу.

В Ельце побывала советник генерального прокурора России Наталья Поклонская. Поездка была не рабочая. Так Поклонская выполнила обещание своим подписчикам в соцсетях: если Елец победит в голосовании за звание Города молодёжи — она в нем побывает и поделится впечатлениями.«Ещё во время борьбы Ельца за звание Города молодёжи Наталья Владимировна болела за наш город и пообещала: если Елец победит, она обязательно приедет к нам в гости. И вот — обещание сдержано», — рассказал глава Ельца Вячеслав Жабин.25 марта Наталья Поклонская прогулялась по центру Ельца — прошлась по улице Мира, а также посетила музеи.Сама Поклонская сравнила Елец с Ростовом и чуть-чуть с Одессой и обратила внимание на колоритные улочки купеческого города.«Поделюсь впечатлениями. Елец — это возрождение наших традиций, нашего родного (…) Я увидела, как люди любят свой город, как они гордятся им, как они развивают и возрождают то самое ценное — наше, начиная с маленькой сувенирной продукции, продолжая нашей народной музыкой. Всё это люди талантливые, одарённые, и всё это наша культура, наша душа. Я хочу, чтобы все наши другие города брали пример с Ельца. Желаю Ельцу только процветания и успеха! И, конечно же, молодёжь пусть приезжает, смотрит и точно также любит свои города, свои деревни, свою Родину, всю свою землю, на которой мы родились и которую мы обязаны и должны хранить, беречь и развивать», — рассказала Наталья Поклонская об увиденном в своём Telegram-канале.Звания Города молодёжи позволит Ельцу принимать всевозможные фестивали и молодёжные сборы.