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45 минут назад

В Липецкой области — последний по-летнему жаркий день апреля

Уже в субботу резко похолодает. 

В ближайшие трое суток Липецкая область попадет под влияние атмосферных фронтов и волнового циклона, которые перемещаются по северу Центрального федерального округа – пройдут небольшие и умеренные дожди, температура воздуха понизится. Среднесуточные температуры воздуха составят: 25 апреля — 17 градусов тепла, что на 6 градусов выше нормы, 26 и 27 апреля — 4-8 градусов тепла, что на3-7 градуса ниже нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 апреля в Липецкой области будет переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер ночью переменный, слабый, 2-7 м/сек, днем северо-западный, усилится до 8-13 м/сек. Температура ночью — от +6 до +11 градусов, днем — от +21 до +26 градусов. 

В Липецке переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью будет от +9 до +11 градусов, днем — от +22 до +24 градусов.

День 25 апреля стал самым теплым в Липецке в 1943 году, тогда в городе было +26. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1981 году — 6 градусов мороза. 

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