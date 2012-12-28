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Погода в Липецке
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45 минут назад
В Липецкой области — последний по-летнему жаркий день апреля
Уже в субботу резко похолодает.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 апреля в Липецкой области будет переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер ночью переменный, слабый, 2-7 м/сек, днем северо-западный, усилится до 8-13 м/сек. Температура ночью — от +6 до +11 градусов, днем — от +21 до +26 градусов.
В Липецке переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью будет от +9 до +11 градусов, днем — от +22 до +24 градусов.
День 25 апреля стал самым теплым в Липецке в 1943 году, тогда в городе было +26. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1981 году — 6 градусов мороза.
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