Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Каменном логу погиб 14-летний мальчик
Происшествия
На трассе Грязи-Липецк после аварии загорелась машина: погибли два человека
Происшествия
Запустить салют в «Ривьере» 21-летнего парня заставили мошенники
Происшествия
СК: подросток получил несовместимую с жизнью травму при попытке взобраться на скальный выступ
Происшествия
Установлена личность погибшей вчера на Восточном обходе девушки, ей было всего 18 лет
Происшествия
На Соколе «Джетур» врезался в две машины и перевернулся
Происшествия
Родственники погибших на Восточном обходе ищут очевидцев аварии
Происшествия
«Ауди» въехала в остановку на елецкой трассе
Общество
Освящать куличи в липецких храмах будут весь субботний день
Общество
Липецкая вечЁрка: малыш-мотоциклист попал в ДТП, контрафактные сети в «Елецком» и что там внутри ЦУМа
Общество
Читать все
Родственники погибших на Восточном обходе ищут очевидцев аварии
Происшествия
На Соколе горел расселенный дом
Происшествия
В Липецке побит температурный рекорд 30-летней давности
Общество
В Липецкой области сухо и до +27
Погода в Липецке
Пожарные спасли пожилую женщину
Происшествия
В садоводческом товариществе «Венера» ночью бушевал пожар
Происшествия
В 9-м микрорайоне горели подсобки магазина
Происшествия
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Многодетная мать осталась без дома
Происшествия
Четверо липчан вернулись из украинского плена
Общество
Читать все
Общество
506
сегодня, 18:20
5

В Липецке побит температурный рекорд 30-летней давности

Погода в Липецке устанавливает новые температурные рекорды.

Сегодня, 19 апреля в областном центре установлен новый максимум температуры для этого дня – воздух прогрелся до +25,7 градуса.

Как рассказали GOROD48 в Липецком областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, предыдущий рекорд держался с 1995 года, когда температура воздуха составила +25 градусов ровно. При том, дневная температура сегодняшнего дня больше характерна для второй половины мая-начала июня.
температурный рекорд
погода
1
0
1
4
2

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Ваш тренер
42 минуты назад
Плохая новость...ничего хорошего в этом нет.
Ответить
в
53 минуты назад
современной жизни,что ни день ,все рекорд !
Ответить
Тимофей
58 минут назад
теперь главное что бы после такого тепла, ураган не прошелся и заморозки не ударили уже садовые растения на грани проснуться.
Ответить
Эксперт
сегодня, 18:47
Низкий поклон такой погоде.
Ответить
Мирон
сегодня, 18:34
а завтра с высокой вероятностью падет рекорд 50-летней
Ответить
Рекомендуем
Неделя 48
Нет в мире худших развлечений чем жесть домашних обучений
Общество
Российский картофель дороже заморских апельсинов
Общество
На Пасху к липецким кладбищам можно будет приехать на автобусах
Общество
РЖД считает, что безопасный переход через железную дорогу у 3-го хлебозавода должна сделать мэрия Липецка
Происшествия
521 885 рублей отправил школьник мошенникам после звонка о переустановке электронного дневника
Общество
Статистика: треть платных услуг липчан — услуги ЖКХ
Общество
Евгений Боровских стал исполняющим обязанности бизнес-омбудсмена
Экономика
Цены на бензин возобновили рост
Происшествия
У избитого подростками на улице Адмирала Макарова 62-летнего мужчины сломаны пальцы
Общество
Липчане жалуются на заброшенный детский сад: территория превратилась в помойку
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить