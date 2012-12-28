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Общество
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сегодня, 18:20
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В Липецке побит температурный рекорд 30-летней давности
Погода в Липецке устанавливает новые температурные рекорды.
Как рассказали GOROD48 в Липецком областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, предыдущий рекорд держался с 1995 года, когда температура воздуха составила +25 градусов ровно. При том, дневная температура сегодняшнего дня больше характерна для второй половины мая-начала июня.
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