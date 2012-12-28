В Липецке побит температурный рекорд 30-летней давности

Погода в Липецке устанавливает новые температурные рекорды.

Сегодня, 19 апреля в областном центре установлен новый максимум температуры для этого дня – воздух прогрелся до +25,7 градуса.Как рассказали GOROD48 в Липецком областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, предыдущий рекорд держался с 1995 года, когда температура воздуха составила +25 градусов ровно. При том, дневная температура сегодняшнего дня больше характерна для второй половины мая-начала июня.