Мобильный оператор выплатит обманутой телефонными мошенниками женщине компенсацию морального вреда
Мобильный оператор выплатит обманутой телефонными мошенниками женщине компенсацию морального вреда
Происшествия
496
39 минут назад
21-летнюю девушку-водителя будут судить за тяжело травмированную пассажирку
«Лада Гранта» врезалась в дерево.
Речь идёт о ДТП, которое произошло 15 декабря прошлого года в Грязинском районе на 18-м километре дороги Двуречки – Грязи. Напомним, 21-летняя девушка за рулем «Лады Гранты» не справилась с управлением, съехала с дороги в кювет и врезалась в дерево. В результате были госпитализированы сама девушка-водитель и ее 21-летняя пассажирка.
Действия водителя квалифицированы следствием по части первой статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
«В ходе предварительного расследования установлено, что причиной ДТП стало превышение установленного ограничения скорости», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Водителю грозит до двух лет лишения свободы.
0
2
0
0
1
Комментарии