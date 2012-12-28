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сегодня, 13:01
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Полиция: причиной ДТП в Ельце стал наезд на столб

Сведения об одной погибшей и одной пострадавшей подтвердились.

УМВД РФ по Липецкой области дало официальный комментарий по поводу ночной аварии в Ельце, в результате которой погибла одна девушка, вторая доставлена в больницу с переломом позвоночника.

- Предварительно установлено, что 12 апреля в 22:36 у дома 125 по улице Коммунаров в Ельце 21-летняя водитель автомобиля «ВАЗ» допустила наезд на препятствия - дорожный знак и опорц ЛЭП. В результате ДТП 21-летняя пассажир погибла на месте происшествия, ещё одна девушка-пассажир 2004 года рождения госпитализирована, сообщили в ведомстве.

В полиции добавили, что по факту ДТП уже организована проверка.

Фото - соцсети
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Причина ясна
1 минуту назад
Спасибо за информацию. Больше вопросов нет.
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крайне
15 минут назад
необходимо установить на этой улице лежащие полицейские возле этого поворота и возле остановки седьмой микрорайон,возле колледжа ин.технологий, возле остановки у ИК-3. летают как хотят безмозглые. возле колледжа чтобы установили уже собраны подписи жильцов дома,завтра отнесу. а вот работы елецких мундепов не видно совсем.
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p.s.
9 минут назад
возле остановки у ИК-3 год назад или около того такой же ездюк снёс остановку общественного транспорта с вылетом на тротуар. что-то не слышно какое наказание понёс. может по головке погладили и пальчиком погрозили?
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житель
45 минут назад
Водители не превышайте скоростной режим иначе смерть или тюрьма
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Лиза
45 минут назад
Куда летели...
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