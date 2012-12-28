Происшествия
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сегодня, 13:01
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Полиция: причиной ДТП в Ельце стал наезд на столб
Сведения об одной погибшей и одной пострадавшей подтвердились.
- Предварительно установлено, что 12 апреля в 22:36 у дома 125 по улице Коммунаров в Ельце 21-летняя водитель автомобиля «ВАЗ» допустила наезд на препятствия - дорожный знак и опорц ЛЭП. В результате ДТП 21-летняя пассажир погибла на месте происшествия, ещё одна девушка-пассажир 2004 года рождения госпитализирована, сообщили в ведомстве.
В полиции добавили, что по факту ДТП уже организована проверка.
Фото - соцсети
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