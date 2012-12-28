Одна девушка погибла, у другой сломан позвоночник

Обстоятельства аварии ещё выясняют.

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Видео с последствиями аварии распространяется в Сети. Пользователи говорят, что в ДТП погибла девушка, ещё одна госпитализирована с переломом позвоночника.











GOROD48 запросил информацию об обстоятельствах аварии у правоохранительных органов.







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Серьёзное ДТП произошло ночью в Ельце на улице Коммунаров.