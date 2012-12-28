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сегодня, 09:26
5

Одна девушка погибла, у другой сломан позвоночник

Обстоятельства аварии ещё выясняют.

Серьёзное ДТП произошло ночью в Ельце на улице Коммунаров.

Видео с последствиями аварии распространяется в Сети. Пользователи говорят, что в ДТП погибла девушка, ещё одна госпитализирована с переломом позвоночника.

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GOROD48 запросил информацию об обстоятельствах аварии у правоохранительных органов.



Фото и видео – соцсети
ДТП
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Липчанка
19 минут назад
Машина - это оружие. Машины не приветствую. Ежедневные беды.У самой в прошлом беда.
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Юрий грязи
20 минут назад
Вот что значит ночные покатушки жаль конечно девченок.
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МАЛИНА ШИП
34 минуты назад
Господи, какой это кошмар для родных и близких! И похороны ребёнка, и сломанный позвоночник! Все были молодыми. Но не все сидели дома. А теперь белые и пушистые напишут тысячу комментариев. Это горе для семьи нужно, как следует, обсудить. Спаси, Господи!
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Ква
57 минут назад
Просто так ничего не происходит, когда улетают в кювет, врезаются в столбы, всегда есть причина.
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Мама и Папа
сегодня, 09:45
Ночью девушки должны быть дома.
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