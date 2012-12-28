521 885 рублей отправил школьник мошенникам после звонка о переустановке электронного дневника
Происшествия
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сегодня, 09:26
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Одна девушка погибла, у другой сломан позвоночник
Обстоятельства аварии ещё выясняют.
Видео с последствиями аварии распространяется в Сети. Пользователи говорят, что в ДТП погибла девушка, ещё одна госпитализирована с переломом позвоночника.
GOROD48 запросил информацию об обстоятельствах аварии у правоохранительных органов.
Фото и видео – соцсети
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