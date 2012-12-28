Сегодня в Липецке: наука красить яйца, что чаше всего заставляет липчан искать новую работу
Парковки, детские городки, освещение — такие приоритеты выбрали жители округа спикера горсовета Евгении Фрай
Сегодня в Липецке: наука красить яйца, что чаше всего заставляет липчан искать новую работу
Происшествия
498
сегодня, 10:18
1
Два человека погибли на дорогах Ельца за одни сутки
Вечером субботы автомобиль 21-летней девушки-водителя врезался в столб, а вечером воскресенья 18-летний парень сбил пешехода.
Первая авария со смертельным исходом произошла 11 апреля в Липецке на дороге Орел – Тамбов: 46-летний водитель «КамАЗа» сбил пешехода, который от полученных травм погиб на месте.
12 апреля около 22:30 в Ельце на улице Коммунаров 21-летняя девушка за рулем «ВАЗа-2114» врезалась в световую опору. В аварии погибла ее пассажирка-ровесница, сама девушка и еще одна ее 21-летняя пассажирка получили травмы.
На следующий день почти в это же самое время на улице Карла Маркса в Ельце 18-летний водитель «Дэу» сбил насмерть 52-летнего мужчину.
Среди пострадавших за эти три дня — 18-летняя девушка. Вечером 11 апреля в Грязях на улице 30 лет Победы 15-летний водитель мопеда столкнулся с автомобилем «Ниссан. 18-летняяядевушка была пассажиркой мопеда, она госпитализирована.
12 апреля в Липецке на дороге Орел – Тамбов 46-летний водитель «Лады Гранты» совершил наезд на стоящую «Мазду» под управлением 45-летнего мужчины. «Лада Гранта» опрокинулась на крышу, водитель автомобиля и его 68-летняя пассажирка «Гранты» получили травмы, и после оказания помощи были отпущены.
0
0
1
1
0
Комментарии (1)