48-летнего данковчанина заподозрили в ложных показаниях в суде

Лжесвидетель выгораживал своего знакомого — торговца спиртным.

В Данковском районе возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего мужчины, подозреваемого в даче заведомо ложных показаний в качестве свидетеля в суде (по части первой статьи 307 УК РФ).Его знакомого судили за неоднократную незаконную розничную продажу спиртосодержащей продукции, а подозреваемый был допрошен в качестве свидетеля.«Желая ввести суд в заблуждение и помочь избежать уголовной ответственности своему знакомому, данковчанин сообщил суду заведомо искаженные сведения. Суд признал показания свидетеля, данные им в ходе судебного заседания, недостоверными. Данное обстоятельство стало поводом для возбуждения уголовного дела. Кроме того, он не раз изменял свидетельские показания в ходе предварительного следствия», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.За лжесвительствование может грозить до года исправительных работ.