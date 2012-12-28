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Происшествия
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сегодня, 09:44
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48-летнего данковчанина заподозрили в ложных показаниях в суде
Лжесвидетель выгораживал своего знакомого — торговца спиртным.
Его знакомого судили за неоднократную незаконную розничную продажу спиртосодержащей продукции, а подозреваемый был допрошен в качестве свидетеля.
«Желая ввести суд в заблуждение и помочь избежать уголовной ответственности своему знакомому, данковчанин сообщил суду заведомо искаженные сведения. Суд признал показания свидетеля, данные им в ходе судебного заседания, недостоверными. Данное обстоятельство стало поводом для возбуждения уголовного дела. Кроме того, он не раз изменял свидетельские показания в ходе предварительного следствия», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
За лжесвительствование может грозить до года исправительных работ.
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