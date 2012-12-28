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сегодня, 18:22

Бывший тренер «Металлурга» из РПЛ перешёл в «Лучшую лигу мира»

Сергей Первушин сегодня принял новую команду.

Тренер Сергей Первушин, покинувший «Металлург» полтора года назад, продолжает трудиться на высоком уровне. Сегодня «Чайка» из Песчанокопского объявила о его назначении главным тренером.

Ещё недавно Первушин трудился в Премьер-Лиге – помощником у главного тренера воронежского «Факела» Дмитрия Пятибратова. Но после поражения 30 марта в гостях от «Краснодара» - 0:5 тандем подал в отставку.

Первым нашёл работу Первушин. Любопытно, что сезон он и начинал в «Чайке»: Пятибратов был главным, Первушин – вторым, оттуда оба и перебрались в «Факел». А до этого друзья-тренеры вывели команду из Ростовской области в первую лигу. Играли они в прошлом сезоне и против «Металлурга»: 0:0 в Липецке, 1:0 в Песчанокопском.

Сейчас команда из Ростовской области занимает 14-е место в «Лучшей лиге мира», правда преимущество над зоной вылета солидное – 7 очков. «Чайка» - амбициозный проект бизнесмена Андрея Чайки. Команда лишь провидит домашние матчи в райцентре Песчанокопское (население 10 тыс. человек, местный стадион рассчитан на 3 тысячи), а живёт и тренируется в городе-миллионнике Ростове-на-Дону. В начале чемпионата при Пятибратове и Первушине «селяне» шли в лидерах, при этом владелец клуба верит, что со временем сможет вывести команду в Премьер-Лигу. Не под эту ли задачу на будущий сезон и пригласили Первушина?

Сергей Первушин тренировал «Металлург» в 2022-23 гг. В сентябре 2023 года был отправлен в отставку после поражения на последних минутах в Челябинске – 0:1. А ещё он выступал за нашу команду в качестве нападающего – 9 голов в 74 матчах в 1994-95 гг.

Любопытно, что ассистентом Первушина в «Чайке» станет 38-летний ростовчанин Максим Обозный, тоже выступавший за «Металлург» в 2008 году – 23 матча и 2 гола в первом дивизионе.
Футбол
Сергей Первушин
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