Жертва болельщика оказалась напрасной? «Металлург» не устоял в конце матча в Челябинске

Липецкую команде тащила "сборная Армении". да не вытащила.

Липецкий «Металлург» уступил «Челябинску» - 1:2 в выездном матче, который вынул все нервы из футболистов и тренеров ещё задолго до его начала.

Оказалось, что клубная касса пуста и «сталевары» рисковали не выкупить билеты на самолёт до Урала. В этом случае команде пришлось бы добираться за 1 700 километров на автобусе, что сразу поставило бы крест на спортивном результате матча. Точнее, даже двух – возвращаться «Металлургу» пришлось бы таким же способом, а затем - тратить силы и дни на восстановление после изматывающей дороги уже перед следующим домашним матчем с пермским «Амкаром». В итоге спасение пришло с неожиданной стороны. Деньги на перелёт клубу дал взаймы … один болельщик, известный в городе ещё и как меценат футбола, но своего имени он попросил не называть – имеет право.

В очередной раз переверстав планы подготовки, команда Сергея Первушина вовремя оказалась на Урале. У нас заболел Дмитрий Пахомов, поэтому пару центральных полузащитников составили Евгений Ушаков и Даниил Черняков, а на острие атаки с первых минут вышел лучший бомбардир (3 гола) Денис Сёмин, заслуживший этого права своим продуктивным выходом на замену в перерыве прошлого матча дома с белгородским «Салютом» (2:2). В остальном наш состав остался прежним.

У хозяев в первых минут играла троица воспитанников «Чертаново», ныне принадлежащая самарским «Крыльям Советов» - защитники Леонид Герчиков, Алексей Никитенков и Дмитрий Великородный. Два года назад в течение нескольких месяцев они пытались спасти «Металлург» от вылета из ФНЛ, а теперь играют в «Челябинске». Правда, из трёх экс-липчан до финального свистка отыграл в центре обороны только Никитенков, к остальным были претензии у тренерского штаба, их заменили.



Алексей Никитенков (в центре)



Матч получился довольно закрытым, особенно – первый тайм. «Металлург» до перерыва нанёс лишь 3 удара по воротам (против 7 у хозяев), из которых два пришлось в створ, оба в исполнении «сборной Армении» - Артура Арустамяна и Сергея Мосияна.

Последнему на 37-й минуте выкатил мяч под удар Арустямян – тот пробил, казалось, неплохо, но удар смягчили защитники и снаряд прискакал в руки к вратарю.

А буквально через минуту сработало самое известное футбольное правило: забили уже нам. Причём хозяева умудрились сделать не менее 12 (!) точных передач друг другу, задействовав в голевой комбинации чуть ли не всю команду: в концовке последовал навес форварда Романа Касянчука через всю штрафную площадку на набегавшего капитана Виктора Курышева и тот с лету с левой ноги вонзил мяч в сетку – 1:0.

Второй тайм наш тренер начал с замены центрфорварда: вместо Сёмина в игру вступил Роман Янушковский. Но ответный мяч вновь организовала «армянская сборная»: Мосиян промчался по правому флангу со скоростью электрички и вырезал высокую подачу на дальнюю штангу, где Арустамяна почему-то все забили. И футболист с ростом 172 сантиметра забил головой – 1:1.

В оставшееся время обе команды пытались сыграть на победу, но более свежий «Челябинск» выглядел предпочтительнее. Пару раз «Металлург» выручил вратарь Максим Матюша, но сколько верёвочке не виться…. Играть в основное время оставалось всего 2 минуту, когда в очередной затяжной атаке хозяев наши не накрыли хавбека Никиту Мацхарашвили и тот из-за пределов штрафной с левой «пальнул» так, что Матюша был бессилен – 2:1….



В трех из 4-х последних матчах пропускаем по два. Пугающая стабильность



Для Мацхарашвили это – первый гол в сезоне, и обязательно его нужно было забить нам… Тем самым «Челябинск» в какой-то мере отомстил «Металлургу» за поражение в первом круге: там тоже игра клонилась к ничьей, и похожий гол в концовке забил Мосиян, итог – 1:0…

Сегодня на старте 2-го круга в подгруппе «Серебро» было много неожиданных результатов. И все они нам не на руку. Так, прямые конкуренты «Металлурга» из ивановского «Текстильщика» на выезде нанесли первое в сезоне поражение лидеру «Новосибирску», что позволило им подняться в «золотую четвёрку».

Мы же опустились на две позиции вниз – нам обошли «Текстильщик» и «Челябинск» по дополнительным показателям. «Металлург» с 12-ю очками теперь на 7-м месте т.е. в зоне вылета.

Поезд ещё не ушёл – до заветной 4-й строчки всего 3 очка. Думается, определяющим станет следующий матч дома 23 сентября с пермским «Амкаром», у которого 14 очков и 5-е место. Если проиграем, то остаток сезона наверняка проведём в борьбе за выживание. Победим – мы всё ещё в игре.