«Еще не знаю, испугалась ли я ночью от взрыва в моем доме. Но я осталась в свои 72 года без крыши над головой»
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Мэрия поможет одинокой пенсионерке, чей дом лишился крыши во время отражения ночной атаки БПЛА
Общество
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52 минуты назад
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Мэрия поможет одинокой пенсионерке, чей дом лишился крыши во время отражения ночной атаки БПЛА
«Восстановительные работы в домах на улице Яблоневая начнутся в ближайшее время» — сообщил глава Липецка.
Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Липецка Роман Ченцов:
«Восстановительные работы в домах на улице Яблоневая начнутся в ближайшее время. Три домовладения получили повреждения, в одном из них серьезно разрушена крыша. Специалисты уже на месте — натягивают защитную пленку, чтобы уберечь дом от непогоды: завтра обещают дожди. Поручил оперативно закупить все необходимые строительные материалы, чтобы уже в ближайшие дни приступить к полному восстановлению кровли и других поврежденных конструкций. Дома будут приведены в порядок быстро и качественно.
Пообщался с жителями. Сопереживаю каждому, кто столкнулся с тревогой, страхом и материальным ущербом. Предложил воспользоваться маневренным фондом для временного размещения. Граждане решили остаться дома — обеспечим поддержку здесь. Мы взяли на контроль каждую семью»..
Также Роман Ченцов сообщил, что мэрия поможет с ремонтом машин получивших повреждения на той же улице Яблоневой и в микрорайоне «Университетский», где сегодня утром, как сообщал GOROD48, на территории детского сада был найден осколок..
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