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52 минуты назад
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Мэрия поможет одинокой пенсионерке, чей дом лишился крыши во время отражения ночной атаки БПЛА

«Восстановительные работы в домах на улице Яблоневая начнутся в ближайшее время» — сообщил глава Липецка.

Дом 72-летней Любови Кожевниковой, крышу которой снесло прямым попаданием обломка металла во время отражения ночной атаки беспилотников на Липецк, за свой счет отремонтирует мэрия.

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Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Липецка Роман Ченцов:

«Восстановительные работы в домах на улице Яблоневая начнутся в ближайшее время. Три домовладения получили повреждения, в одном из них серьезно разрушена крыша. Специалисты уже на месте — натягивают защитную пленку, чтобы уберечь дом от непогоды: завтра обещают дожди. Поручил оперативно закупить все необходимые строительные материалы, чтобы уже в ближайшие дни приступить к полному восстановлению кровли и других поврежденных конструкций. Дома будут приведены в порядок быстро и качественно.

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Пообщался с жителями. Сопереживаю каждому, кто столкнулся с тревогой, страхом и материальным ущербом. Предложил воспользоваться маневренным фондом для временного размещения. Граждане решили остаться дома — обеспечим поддержку здесь. Мы взяли на контроль каждую семью»..

Также Роман Ченцов сообщил, что мэрия поможет с ремонтом машин получивших повреждения на той же улице Яблоневой и в микрорайоне «Университетский», где сегодня утром, как сообщал GOROD48, на территории детского сада был найден осколок..
БПЛА
воздушная тревога
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
гость
14 минут назад
а почему поможет.она обязанна это сделать. и здесь дорожку постелили.
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Гостья
14 минут назад
Это хорошо. Но где бабушке и её животным сейчас жить? Обещают холода. Да и кредит, взятый на ремонт после пожара, не было бы лишним помочь выплатить. Бабушка уже старенькая, а пенсия, наверное, маленькая
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Сергей
5 минут назад
Ну, оплата кредита за счет мэрии неуместна. А крышу вроде как обязаны.
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Петр Ильич
19 минут назад
Хоть одна добрая новость
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Пенсионер
19 минут назад
Завтра похолодание и дожди дому без крыши хана , ремонт нужен уже сегодня а не вближайшае время .
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А
41 минуту назад
Здравое решение
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