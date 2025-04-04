Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке слышны разрывы
Происшествия
В Липецке и Липецком округе введен красный уровень угрозы
Происшествия
Оперативные службы проверяют информацию о падении обломков БПЛА
Происшествия
18 БПЛА сбиты ночью над территорией Липецкой области
Происшествия
Обломки БПЛА повредили три дома в садоводческом товариществе
Происшествия
Цинковый гроб нашли липчане на улице Ильича
Общество
На этой неделе в Липецке отопление не отключат
Общество
В Липецке официально не откроют два пляжа — сокольский и в районе Тракторного
Общество
В центральной части Липецка отключат холодную воду
Общество
Объявлен отбой красного уровня угрозы
Происшествия
Читать все
Обломки БПЛА повредили три дома в садоводческом товариществе
Происшествия
«Наше укрытие по-прежнему затоплено!»
Общество
В Липецке арестован 37-летний закладчик
Происшествия
С трассы Липецк-Чаплыгин слетел автомобиль: водитель умер в карете скорой помощи
Происшествия
В детском саду на Бехтеева обследовали подозрительный предмет
Происшествия
В 15 микрорайоне текут реки
Общество
33-летний чаплыгинец арестован по подозрению в убийстве 57-летнего знакомого
Происшествия
«Еще не знаю, испугалась ли я ночью от взрыва в моем доме. Но я осталась в свои 72 года без крыши над головой»
Происшествия
Пьяный водитель попал в ДТП через два месяца после лишения прав
Происшествия
Липецкое предприятие стало одним из ведущих производителей упаковки
Общество
Читать все
Происшествия
3868
32 минуты назад
1

«Еще не знаю, испугалась ли я ночью от взрыва в моем доме. Но я осталась в свои 72 года без крыши над головой»

На улице Яблоневой в Липецке во время ночного налета БПЛА повреждены минимум три дома. Хуже остальных пришлось пенсионерке Любови Кожевниковой — в ее доме снесло крышу.

Сегодня ночью Липецк трижды разрывали сирены воздушной тревоги. Кто не мог уснуть, насчитали два десятка гулких разрывов в небе. Канонада была такой же мощной, как ночью 9 августа прошлого года, когда беспилотники атаковали военный аэродром. Но в этот раз обошлось куда меньшими материальными потерями. Если утром 9 августа глава Липецкого округа Давид Тодуа насчитал 106 поврежденных домов в селе Копцевы Хутора и ближайших деревнях, то в этот раз глава этого муниципального района, по его словам, пока не получал тревожных сообщений.

Зато досталось Липецку. Вернее, поселку Венера, где на улице Яблоневой пострадали минимум три дома. Большинство домов здесь, на территории СНТ «Тепличное», «Коммунальник», «Надежда» нежилые, обитаемые только в дачный сезон. Так что, возможно, кто-то из их владельцев обнаружит какие-то повреждения только 12 апреля, когда «на сады» поедут автобусы.

А на улице Яблоневой остались старые дома от давно несуществующей деревни. Хозяин одного из них, дома № 23 Евгений, живет в городе. Его разбудил телефонный звонок. Звонил сосед Валерий, которому он продал часть доставшегося ему от дедушки с бабушкой дома 1967 года постройки. Сосед сказал, что рядом был взрыв и что от него в доме осыпались все окна.

952efb56-1b29-44f0-9ba6-116d2e42e4dc.jpg+2025-04-04-10.10.35.jpg

96a96b1b-f5f8-4325-a969-3f0ceff1f3fa.jpg+2025-04-04-10.10.35.jpg

0551024d-f31d-4e13-84da-03302126700b.jpg+2025-04-04-10.10.35.jpg

f7f2a7bc-cf7c-4d13-b465-8d12733abe06.jpg+2025-04-04-10.10.35.jpg

— Я тут же сел в машину и поехал посмотреть, что случилось. А у нас на Яблоневой кого только уже не было: «скорая», полиция, Росгвардия, МЧС! Я нашел двери от сарая, сорванные с петель взрывной волной, прикрутил к стене на саморезы. А вот что делать с побитыми окнами, пока не решил, — говорит Евгений.

Валерий, которого едва не сбросило с кровати взрывом, курит одну сигарету за другой, причем полностью, до самого фильтра. Очевидно, никак не может прийти в себя от пережитого.

На удивление бодро держится их соседка из 25-го дома, хотя ей досталось больше всего. 72-летняя Любовь Кожевникова недавно схоронила мужа. В прошлом году пожар уничтожил пристройку к ее старому дому. А этой ночью она буквально осталась без крыши над головой:

— Еще не знаю, испугалась ли я ночью от взрыва в моем доме. Пока никак этого не пойму.

8dfe9852-1840-48d0-ac85-57ad4ba76aa8.jpg+2025-04-04-10.10.35.jpg

7806e727-eb20-4b77-b114-ec27d2716c53.jpg+2025-04-04-10.11.04.jpg

Женщина ходит вокруг своего дома потерянной. Она еще не выплатила кредит за частичное восстановление дома после пожара, а тут такое! К ногам хозяйки жмутся собака и кошка, что делает картину еще более жалостливой.

55e3b3df-4f76-4859-9d00-49ab5fe7e173.jpg+2025-04-04-10.10.35.jpg

Во фронтоне и крыше еще одного дома, в котором не было с утра хозяев, пробиты аккуратные круглые дырки. Евгений, который подвел нас к этому дому, говорит, что ночью из крыши сотрудники МЧС достали несколько каких-то металлических обломков.

b76f566e-305f-4d8f-b11b-c0ef3b60a4e5.jpg+2025-04-04-10.10.35.jpg

d98de52a-461a-4d21-9d83-98460f8b4726.jpg+2025-04-04-10.10.35.jpg


Один из них насквозь прошил крышу гаража. Входное отверстие было, можно сказать, аккуратным, выходное — с вывернутыми наружу лоскутами кровли.

ea6d263b-887f-4fcb-8261-2f9b88fcad83.jpg+2025-04-04-10.10.35.jpg

a78efffc-20cf-4da3-b495-f8004c7b05d5.jpg+2025-04-04-10.10.35.jpg

На улице Яблоневой GOROD48 застал комиссию городской администрации во главе с вице-мэром Павлом Кузнецовым и председателем департамента развития территории Ольгой Логиновой. Они осматривали поврежденные дома и фиксировали ущерб.

f3ee57ca-8d66-44db-a3d0-cff20de9f2cf.jpg+2025-04-04-10.10.35.jpg

Павел Кузнецов сказал, что уже сегодня будут найдены подрядчики, которые оперативно отремонтируют поврежденные дома.
воздушная тревога
БПЛА
0
21
3
4
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Класс
49 секунд назад
Всё сбили, молодцы
Ответить
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить