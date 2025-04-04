«Еще не знаю, испугалась ли я ночью от взрыва в моем доме. Но я осталась в свои 72 года без крыши над головой»

На улице Яблоневой в Липецке во время ночного налета БПЛА повреждены минимум три дома. Хуже остальных пришлось пенсионерке Любови Кожевниковой — в ее доме снесло крышу.

Сегодня ночью Липецк трижды разрывали сирены воздушной тревоги. Кто не мог уснуть, насчитали два десятка гулких разрывов в небе. Канонада была такой же мощной, как ночью 9 августа прошлого года, когда беспилотники атаковали военный аэродром. Но в этот раз обошлось куда меньшими материальными потерями. Если утром 9 августа глава Липецкого округа Давид Тодуа насчитал 106 поврежденных домов в селе Копцевы Хутора и ближайших деревнях, то в этот раз глава этого муниципального района, по его словам, пока не получал тревожных сообщений.Зато досталось Липецку. Вернее, поселку Венера, где на улице Яблоневой пострадали минимум три дома. Большинство домов здесь, на территории СНТ «Тепличное», «Коммунальник», «Надежда» нежилые, обитаемые только в дачный сезон. Так что, возможно, кто-то из их владельцев обнаружит какие-то повреждения только 12 апреля, когда «на сады» поедут автобусы.А на улице Яблоневой остались старые дома от давно несуществующей деревни. Хозяин одного из них, дома № 23 Евгений, живет в городе. Его разбудил телефонный звонок. Звонил сосед Валерий, которому он продал часть доставшегося ему от дедушки с бабушкой дома 1967 года постройки. Сосед сказал, что рядом был взрыв и что от него в доме осыпались все окна.— Я тут же сел в машину и поехал посмотреть, что случилось. А у нас на Яблоневой кого только уже не было: «скорая», полиция, Росгвардия, МЧС! Я нашел двери от сарая, сорванные с петель взрывной волной, прикрутил к стене на саморезы. А вот что делать с побитыми окнами, пока не решил, — говорит Евгений.Валерий, которого едва не сбросило с кровати взрывом, курит одну сигарету за другой, причем полностью, до самого фильтра. Очевидно, никак не может прийти в себя от пережитого.На удивление бодро держится их соседка из 25-го дома, хотя ей досталось больше всего. 72-летняя Любовь Кожевникова недавно схоронила мужа. В прошлом году пожар уничтожил пристройку к ее старому дому. А этой ночью она буквально осталась без крыши над головой:— Еще не знаю, испугалась ли я ночью от взрыва в моем доме. Пока никак этого не пойму.Женщина ходит вокруг своего дома потерянной. Она еще не выплатила кредит за частичное восстановление дома после пожара, а тут такое! К ногам хозяйки жмутся собака и кошка, что делает картину еще более жалостливой.Во фронтоне и крыше еще одного дома, в котором не было с утра хозяев, пробиты аккуратные круглые дырки. Евгений, который подвел нас к этому дому, говорит, что ночью из крыши сотрудники МЧС достали несколько каких-то металлических обломков.Один из них насквозь прошил крышу гаража. Входное отверстие было, можно сказать, аккуратным, выходное — с вывернутыми наружу лоскутами кровли.На улице Яблоневой GOROD48 застал комиссию городской администрации во главе с вице-мэром Павлом Кузнецовым и председателем департамента развития территории Ольгой Логиновой. Они осматривали поврежденные дома и фиксировали ущерб.Павел Кузнецов сказал, что уже сегодня будут найдены подрядчики, которые оперативно отремонтируют поврежденные дома.