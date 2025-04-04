«Еще не знаю, испугалась ли я ночью от взрыва в моем доме. Но я осталась в свои 72 года без крыши над головой»
Происшествия
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32 минуты назад
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«Еще не знаю, испугалась ли я ночью от взрыва в моем доме. Но я осталась в свои 72 года без крыши над головой»
На улице Яблоневой в Липецке во время ночного налета БПЛА повреждены минимум три дома. Хуже остальных пришлось пенсионерке Любови Кожевниковой — в ее доме снесло крышу.
Зато досталось Липецку. Вернее, поселку Венера, где на улице Яблоневой пострадали минимум три дома. Большинство домов здесь, на территории СНТ «Тепличное», «Коммунальник», «Надежда» нежилые, обитаемые только в дачный сезон. Так что, возможно, кто-то из их владельцев обнаружит какие-то повреждения только 12 апреля, когда «на сады» поедут автобусы.
А на улице Яблоневой остались старые дома от давно несуществующей деревни. Хозяин одного из них, дома № 23 Евгений, живет в городе. Его разбудил телефонный звонок. Звонил сосед Валерий, которому он продал часть доставшегося ему от дедушки с бабушкой дома 1967 года постройки. Сосед сказал, что рядом был взрыв и что от него в доме осыпались все окна.
— Я тут же сел в машину и поехал посмотреть, что случилось. А у нас на Яблоневой кого только уже не было: «скорая», полиция, Росгвардия, МЧС! Я нашел двери от сарая, сорванные с петель взрывной волной, прикрутил к стене на саморезы. А вот что делать с побитыми окнами, пока не решил, — говорит Евгений.
Валерий, которого едва не сбросило с кровати взрывом, курит одну сигарету за другой, причем полностью, до самого фильтра. Очевидно, никак не может прийти в себя от пережитого.
На удивление бодро держится их соседка из 25-го дома, хотя ей досталось больше всего. 72-летняя Любовь Кожевникова недавно схоронила мужа. В прошлом году пожар уничтожил пристройку к ее старому дому. А этой ночью она буквально осталась без крыши над головой:
— Еще не знаю, испугалась ли я ночью от взрыва в моем доме. Пока никак этого не пойму.
Женщина ходит вокруг своего дома потерянной. Она еще не выплатила кредит за частичное восстановление дома после пожара, а тут такое! К ногам хозяйки жмутся собака и кошка, что делает картину еще более жалостливой.
Во фронтоне и крыше еще одного дома, в котором не было с утра хозяев, пробиты аккуратные круглые дырки. Евгений, который подвел нас к этому дому, говорит, что ночью из крыши сотрудники МЧС достали несколько каких-то металлических обломков.
Один из них насквозь прошил крышу гаража. Входное отверстие было, можно сказать, аккуратным, выходное — с вывернутыми наружу лоскутами кровли.
На улице Яблоневой GOROD48 застал комиссию городской администрации во главе с вице-мэром Павлом Кузнецовым и председателем департамента развития территории Ольгой Логиновой. Они осматривали поврежденные дома и фиксировали ущерб.
Павел Кузнецов сказал, что уже сегодня будут найдены подрядчики, которые оперативно отремонтируют поврежденные дома.
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