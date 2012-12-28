В «РВК-Липецк» заявили о построенном в микрорайоне «Елецкий» водопроводе не по ГОСТу

С застройщика, Липецкой ипотечной корпорации, уже не спросить за качество работ — предприятие давно обанкрочено, а его гендиректор сидит в тюрьме.