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Общество
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сегодня, 15:19
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В «РВК-Липецк» заявили о построенном в микрорайоне «Елецкий» водопроводе не по ГОСТу
С застройщика, Липецкой ипотечной корпорации, уже не спросить за качество работ — предприятие давно обанкрочено, а его гендиректор сидит в тюрьме.
Из ответа следовало, что водопровод в самом большом липецком микрорайоне построен не по ГОСТу.
— А это значит, что повторений аварий на сетях исключать нельзя. Пластиковые водопроводные трубы не соответствуют проекту застройки этого жилого массива, — сообщили GOROD48 в копании «РВК-Липецк».
С застройщика, АО «Липецкая ипотечная корпорация», уже не спросить за качество работ — предприятие давно обанкрочено, а его бывший гендиректор Валерий Клевцов находится в местах лишения свободы, куда его на 6 лет лет определил в августе прошлого года Центральный районных суд Воронежа по громкому уголовному делу о мошенничестве и коммерческом подкупе (ему еще придется заплатить и 83 миллиона рублей штрафа).
Напомним, что недавно, в марте, выяснилось, что мэрия принимает от застройщиков сети и энергообъекты вовсе без документов! Представитель «Липецкэнерго» Вячеслав Горчаков заявил в горсовете, что это — повсеместная ситуация в городе. Как с этим быть, энергетики не понимают, а это влияет на сроки ликвидаций аварий на сетях в новых жилых массивах — «Европейском», «Победе», «Звездном». По словам Вячеслава Горчакова, везде одна и та же проблема — застройщики строят сети на тяп-ляп.
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