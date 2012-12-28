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сегодня, 15:19
34

В «РВК-Липецк» заявили о построенном в микрорайоне «Елецкий» водопроводе не по ГОСТу

С застройщика, Липецкой ипотечной корпорации, уже не спросить за качество работ — предприятие давно обанкрочено, а его гендиректор сидит в тюрьме.

Сегодня депутат облсовета от КПРФ Анатолий Шкатов опубликовал в телеграм-канале ответ компании «РВК-Липецк» на его запрос о причинах череды аварий на сетях водоснабжения в микрорайоне «Елецкий».

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Из ответа следовало, что водопровод в самом большом липецком микрорайоне построен не по ГОСТу.

— А это значит, что повторений аварий на сетях исключать нельзя. Пластиковые водопроводные трубы не соответствуют проекту застройки этого жилого массива, — сообщили GOROD48 в копании «РВК-Липецк».

С застройщика, АО «Липецкая ипотечная корпорация», уже не спросить за качество работ — предприятие давно обанкрочено, а его бывший гендиректор Валерий Клевцов находится в местах лишения свободы, куда его на 6 лет лет определил в августе прошлого года Центральный районных суд Воронежа по громкому уголовному делу о мошенничестве и коммерческом подкупе (ему еще придется заплатить и 83 миллиона рублей штрафа).

Напомним, что недавно, в марте, выяснилось, что мэрия принимает от застройщиков сети и энергообъекты вовсе без документов! Представитель «Липецкэнерго» Вячеслав Горчаков заявил в горсовете, что это — повсеместная ситуация в городе. Как с этим быть, энергетики не понимают, а это влияет на сроки ликвидаций аварий на сетях в новых жилых массивах — «Европейском», «Победе», «Звездном». По словам Вячеслава Горчакова, везде одна и та же проблема — застройщики строят сети на тяп-ляп.
аварии на сетях
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Комментарии (34)

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Как гость
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Сначала новые
Закономерный итог
10 минут назад
Тридцати лет капитализма и демократии.
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Капитализм
10 минут назад
в действии ! Воровская система !
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Бастрыкину
15 минут назад
Ну кто то же поставил подпись о приемке данного сооружения. Там наверное и фамилия стоит и подпись и он же не сидит в одной камере с клевцовым,
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нквд
17 минут назад
А что у нас вообще по ГОСТу ? НИЧЕГО !!!!
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Как говорят
23 минуты назад
В странах НАТО и ЕС - Ничего личного, просто бизнес.
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***
26 минут назад
Вообще-то должностные лица из мэрии, принимающие такие объекты, должны нести ответственность...А-то, как хорошо устроились:подписали, люди мучаются и...никто не виноват.
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Юрист
26 минут назад
А кто из замов Королева (экс.губернатор) его курвировал?
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Сергей
30 минут назад
Кто подписывал приемку? Почему не сидит рядом с Клевцовым?
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Да что ж такое
35 минут назад
Елецкий водопровод не по проекту, Европейский эл сети не по проекту, а кто принимал как всегда в шоколаде.
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Гость
35 минут назад
Зато некоторые получили звания, благодарности и досих пор им пользуются
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Гоголь Н.В.
18 минут назад
И премии
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